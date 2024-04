Those About to Die - teaser serialu o gladiatorach. Anthony Hopkins jako rzymski cesarz

fot. materiały prasowe

Those About to Die to nowy serial kostiumowy, za który odpowiada platforma streamingowa Peacock i - według zapowiedzi - ma mieć epicki rozmach. Za sterami serialu i za kamerą stoi Roland Emmerich, reżyser takich kinowych superprodukcji jak Dzień niepodległości, Patriota czy Pojutrze. Jednocześnie ogłoszono, że premiera światowa odbędzie się 18 lipca 2024 roku. Wówczas w USA zadebiutuje cały sezon liczący 10 odcinków. Na ten moment nie wiadomo, gdzie będzie można go oglądać w Polsce.

Those About to Die - teaser

Those About to Die - o czym jest serial?

Historia oparta jest na książce Daniela P. Mannixa pod tym samym tytułem i rozgrywa się u szczytu potęgi rzymskiego imperium. Opowieść osadzona jest w skorumpowanym świecie walk gladiatorów i w ten sposób ma pokazać coś z czasów starożytnego Rzymu, czego jeszcze na ekranie nie widzieliśmy. To, jak ten brudny interes funkcjonował, aby dawać masom krwawą rozrywkę.

Fabuła oparta jest na grupie postaci z różnych sfer społecznych Rzymu, więc będą tu przecinać się światy sportu, polityki i wielkich rodów. W roli rzymskiego cesarza Anthony Hopkins, którego widzimy i słyszymy w pierwszym teaserze.

W obsadzie są Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy oraz Romana Maggiora Vergano.

Roland Emmerich, Harald Kloer i Gianni Nunnari opracowali serial i sprzedali go studiu, które go zrealizowało. Sam Emmerich wyreżyserował pięć odcinków, a Marco Kreuzpaintner (The Lazarus Project) również stanął zza kamerą pięciu.