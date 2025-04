Marvel nie chciał, by to zrobiła. Florence Pugh i tak skoczyła

Fot. Marvel

Niedawno pisaliśmy o tym, że Florence Pugh skoczyła z drugiego najwyższego budynku na świecie – wieżowca Merdeka 118, który ma 678,9 metra wysokości – do sceny w filmie Thunderbolts*. Okazuje się jednak, że Marvel wcale nie chciał, by to zrobiła. Włodarze studia uważali, że to zbyt niebezpieczne. Cóż, aktorka się z nimi NIE zgodziła.

Thunderbolts*: Marvel nie chciał, by to zrobiła

Florence Pugh w rozmowie z Fandango wyjawiła, że nieustannie atakowała Kevina Feige wiadomościami z prośbą o to, by to ona skoczyła z Merdeki 118 do sceny w Thunderbolts* zamiast kaskaderki. Włodarze studia uważali, że to zbyt niebezpieczne i rozważali nawet, by całkowicie zrezygnować z wyczynu.

Wzięłam się za maile. Ta scena była w scenariuszu, jednak im bardziej zbliżaliśmy się do jej nakręcenia, tym więcej mówili, że to zły pomysł, ponieważ to będzie szalona umowa ubezpieczeniowa, a oczywiście, że nie zrzucą mnie z drugiego najwyższego budynku na świecie. Byłam jak: co do cho***y? Oczywiście, że to zrobicie! Musimy to zrobić!

Florence Pugh i tak skoczyła

Aktorka nie dała za wygraną i nadal naciskała na prezesa Marvel Studios:

Byłam niczym nieznośna Karen, pisząc ciągle wiadomości do Kevina Feige i przekonując go, że będzie to idealne do marketingu. Będziemy mieć trzy kobiety, łamiące trzy różne światowe rekordy Guinnessa, zrobimy to i to. Musiałam dalej naciskać i w końcu uznali: „Dobrze, jeśli chcesz rzucić się z drugiego najwyższego budynku na świecie, zaplanujemy to dla siebie”. Nie mam nic przeciwko wysokościom; bardzo je lubię i sprawiają mi przyjemność. Ale to był zupełnie inny kaliber, czyste szaleństwo. Kontrola mentalna, którą musiałem zachować tego dnia, była sama w sobie supermocą.

Florence Pugh dodała, że skok z drugiego co do wysokości budynku na świecie wymagał takiej adrenaliny, że po wykonaniu tego wyczynu zasnęła na trzy godziny, ponieważ jej mózg się wyłączył.

