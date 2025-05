Złe wieści dla MCU. Thunderbolts* przyniesie straty

fot. materiały prasowe

Thunderbolts* miało być ratunkiem dla Marvel Studios po serii klap. Chociaż Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, pomimo krytyki, zarobił na siebie, nowy film Marvela nie miał już tego szczęścia. Thunderbolts* zebrali fantastyczne opinie widzów i krytyków, ale w box office zebrano jedynie 355 milionów dolarów na świecie. Aby zwrócić wszystkie koszty, trzeba osiągnąć 500 milionów dolarów, a to teraz — przy wysokich spadkach frekwencji spowodowanych mocną konkurencją — jest praktycznie niemożliwe. Oszacowano straty na poziomie co najmniej 100 milionów dolarów.

Powody klapy Thunderbolts*

Wszyscy są zgodni, że New Avengers to powrót MCU do formy, bo jakość jest zgodna z oczekiwanym poziomem. Dobrych opinii nie brakuje. Powodem klapy jest oparcie fabuły na mniej znanych postaciach, które nie mają tej siły przyciągania. Jedynie w miarę rozpoznawalny jest Bucky, ale to za mało. Jest to efekt problemów 4. fazy MCU — w przypadku lubianej Jeleny (Florence Pugh) nie udało się zbudować jej popularności i rozpoznawalności, mimo kilku występów w uniwersum.

Drugim powodem jest mocna konkurencja w kinach — filmy Oszukać przeznaczenie 6, Lilo i Stitch oraz Mission: Impossible 8 skutecznie odciągają widzów, wpływając na duże spadki frekwencji superbohaterskiej produkcji.