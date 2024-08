fot. materiały prasowe

Po licznych zdjęciach oraz nagraniu audio z konwentu D23, pierwszy pełny zwiastun Thunderbolts* wreszcie wyciekł do sieci. Teraz możemy dowiedzieć się, co drażni odmienioną Yelenę Belovę (Florence Pugh), a także co słychać u Red Guardiana (David Harbour). Klip nie został jeszcze oficjalnie opublikowany przez Marvel Studios, więc spieszcie się z oglądaniem, zanim zostanie usunięty!

Thunderbolts* - wyciekł zwiastun

Zwiastun rozpoczyna się od Yeleny odwiedzającej swojego adoptowanego ojca, aby wyznać mu, że "coś jest z nią nie tak", ponieważ nie czerpie już przyjemności z wykonywanej pracy. Następnie pojawiają się ujęcia z Ghost (Hannah John-Kamen), Zimowym Żołnierzem (Sebastian Stan), Johnem Walkerem (Wyatt Russell) i Taskmaster (Olga Kurylenko), gdy wszyscy spotykają się w tym samym miejscu i zaczynają walczyć przy dźwiękach utworu Where is my Mind The Pixies.

Yelena uświadamia sobie, że wszyscy zostali wysłani w to samo miejsce w nadziei, że się nawzajem załatwią. Wówczas spotykamy "Boba" (Lewis Pullman). Choć niestety nie widzimy go jako Sentry'ego, plotka głosi, że w pewnym momencie filmu rzeczywiście zakłada on kostium. Następnie na ekranie pojawia się jeszcze więcej scen akcji, co zwieńcza Valentina Allegra de Fontaine (Julie Louis-Dreyfus) mówiąca grupie, że wyglądają "tak uroczo".

Klip kończy się zabawną sekwencją, w której Yelena radzi swoim nowym sojusznikom, by najlepiej ignorowali gadaninę Red Guardiana.

Thunderbolts* - obsada, premiera

Red Guardian / David Harbour

Thunderbolts* - premiera została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.