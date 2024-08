Nowe wideo z planu Thunderbolts*. Pustynna sceneria i Julia Louis-Dreyfus "na Marsie"

Marvel

Prace na planie Thunderbolts* jeszcze się nie skończyły. Potwierdza to Julia Louis-Dreyfus, która opublikowała krótkie wideo z nowego, pustynnego planu zdjęciowego do nadchodzącej produkcji Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka okraszyła to typowym dla siebie, komediowym komentarzem:

Jestem na planie Thunderbolts* i nie mogę za wiele pokazać. Mogę powiedzieć tylko niewiele - Marvela nie było stać na greenscreen, więc wysłali nas na Marsa. [...] Tak czy siak, jesteśmy tu. To niesamowite. Każdy pracuje bardzo ciężko. Możecie usłyszeć, że mam problemy z oddychaniem, bo oczywiście jest tu mniej tlenu. Zrobię to szybko, bo może nam go zacząć brakować - nie mogę się doczekać, aż ten film wyjdzie, żeby wam go pokazać. Przyznam jednak, że nie czekam na powrót do domu, bo zajmie to jakieś 300 dni, ale to jest warte uczestniczenia w projekcie Marvela.

Thunderbolts* - potwierdzona obsada

W grupie są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.