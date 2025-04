Thunderbolts* z nowym zwiastunem. Najpotężniejsza postać MCU uważa się za boga

Fot. Marvel

Sentry to potężny superbohater z komiksów Marvela, który ma przerażającą mroczną stronę o nazwie Void. W nowym zwiastunie Thunderbolts* widzimy, jak właśnie ta druga osobowość przejmuje nad nim kontrolę i pyta, dlaczego „bóg” miałby przyjmować rozkazy od kogokolwiek. Z ust jednej z bohaterek pada także zdanie, że mamy do czynienia z kimś, kto jest silniejszy od wszystkich Avengersów razem wziętych. Z kolei sam trailer zapowiada go jako „największe zagrożenie na świecie” w uniwersum.

Thunderbolts – fabuła i data premiery

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a produkcja powstała na podstawie scenariusza Ericka Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joanny Calo. Do obsady należą Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus oraz Lewis Pullman.

W filmie Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 1 maja 2025 roku.

