Ticket To Paradise - George Clooney i Julia Roberts ponownie we wspólnym projekcie

Źródło: materiały prasowe

George Clooney i Julia Roberts wystąpią razem w komedii romantycznej zatytułowanej Ticket To Paradise. Za reżyserię odpowiedzialny będzie Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), zaś scenariusz pisał wspólnie z Danielem Pipskim.

Clooney i Roberts zagrają rozwiedzioną parę, która łączy siły i wyrusza na Bali, aby powstrzymać swoją córkę przed popełnieniem tego samego błędu, który według nich popełnili 25 lat temu.

Film będzie kolejnym wspólnym projektem tego duetu. Wcześniej występowali razem przy okazji serii Ocean’s Eleven oraz filmie Zakładnik z Wall Street. Ticket To Paradise produkowane jest przez Universal.

fot. materiały prasowe