Tiffany Obolała uczy jak być czarownicą, czyli powrót na Świat Dysku

Prószyński i S-ka

Po śmierci Terry'ego Pratchetta zostały zniszczone wszystkie jego zapiski i padła deklaracja, że nie pojawią się nowe powieści osadzone w Świecie Dysku. Nie oznacza to jednak, że nie pojawią się nowe książki nawiązujące do jego twórczości. Córka autora, Rhianna Pratchett, wraz Gabrielle Kent, wzięły na warsztat jedne z najpopularniejszych postaci wykreowanych przez Pratchetta, czyli czarownice.

W tej nowej, "światodyskowej" książce zatytułowanej Tiffany Obolała. Jak być czarownicą, będziemy się mogli dowiedzieć jak zostać czarownicą i z czym się to wiąże. Ten ilustrowany przez Paula Kidby'ego poradnik ukaże się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka już 10 września.

Tiffany Obolała. Jak być czarownicą - opis i okładka

Źródło: Prószyński i S-ka

Każdy potrzebuje czarownicy, chociaż nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę...

Wkrocz do rodzinnych ziem czarownic z najsłynniejszego uniwersum Terry’ego Pratchetta razem z Tiffany Obolałą, czarownicą niezależną i pomysłową, którą pokochały miliony czytelników na całym świecie. Jej praktyczny przewodnik to nieoceniony towarzysz dla każdej aspirującej adeptki. Odpowie na wszelkie pytania, które kiedykolwiek sobie zadawaliście, i parę tych, których nie zadawaliście sobie nigdy. Dzięki niemu dowiecie się, jak radzić sobie z elfami, komunikować się z wróżkami, przygotować magiczny ser czy korzystać z mocy umysłu. A to wszystko dzięki poradom Tiffany Obolałej – i nie tylko, bo także babci Obolałej, babci Weatherwax, niani Ogg, panny Tyk i Roba Rozbója. Nieważne, czy jesteś dopiero nowicjuszką, czy doświadczoną czarownicą – łap za miotłę, załóż kapelusz i przygotuj się do podróży, która obudzi w tobie wewnętrzną magię.