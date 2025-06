Jackie Chan w brutalnym thrillerze. Zobacz zwiastun The Shadow's Edge

fot. materiały prasowe

Reklama

The Shadow’s Edge ma być mrocznym thrillerem, który będzie czymś innym, niż fani Jackiego Chana są przyzwyczajeni. Zwiastun pokazuje brak charakterystycznego poczucia humoru i bardzo obrazowe sceny przemocy. Zapowiedź jest więc przeznaczona tylko dla widzów dorosłych!

Avengers: Doomsday z wielką grupą "niezwyciężonych". Marvel stawia wszystko na Lokiego

The Shadow's Edge – zwiastun

Jackie Chan gra główną rolę. Zobaczcie i oceńcie sami!

The Shadow's Edge – o czym jest film?

Historia skupia się na emerytowanym ekspercie ds. nadzoru operacyjnego z policji w Makau. Musi wrócić do pracy, aby razem z ekipą młodych detektywów pojmać grupę złodziei. Dochodzi do konfrontacji tradycyjnych technik namierzania z nowoczesną technologią, a wszystko opiera się na starciu policji z bandytami o to, kto okaże się sprytniejszy. Rozpoczyna się gra w kotka i myszkę z wysoką stawką.

W obsadzie są również Tony Leung Ka-Fai, Wen Junhui (My Mother, The Legend Is Born: Ip Man), Zhang Zifeng (Aftershock, High Forces), Ci Sha (Raging Havoc, Creation of the Gods I: Kingdom of Storms), Broňo Bajtala (100 Yards) i Lee Huang (Kung Fu Yoga). Reżyserem i scenarzystą jest Larry Yang, z którym Jackie Chan zrobił niedawno film Jak łyse konie.

Premiera The Shadow's Edge w Chinach odbędzie się 16 sierpnia. Dystrybucja na Europę Środkową i Wschodnią przypadła SPI International, więc film w jakiejś formie trafi do Polski. Data premiery nie jest jeszcze znana.