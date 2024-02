Titanic - Kate Winslet o wielkiej sławie po występie w filmie. Uważa, że to było okropne

fot. Paramount/20th Century Fox

Kate Winslet zdobyła dużą popularność rolą Rose w Titanicu w reżyserii Jamesa Camerona. Miała 22 lata, gdy film zdobywał 11 Oscarów oraz podbijał box office. W nowym wywiadzie dla Porter Magazine aktorka przyznała, że przez sukces produkcji życie w centrum uwagi stało się dla niej frustrujące.

Czułam, że muszę wyglądać lub zachowywać się w określony sposób. A ponieważ ingerencja mediów była wówczas tak znacząca, moje życie było dość nieprzyjemne. Dziennikarze zawsze mówili: "Po Titanicu mogłaś zrobić wszystko, a mimo to zdecydowałaś się grać w tych małych filmach"… a ja na to: "Tak, a żebyś k... wiedział, że zagrałam!" Bo zgadnij co? Bycie sławnym było okropne.

Winslet po Titanicu zagrała w takich filmach, jak W stronę Marrakeszu, Święty dym, Zatrutym piórze, Enigmie czy Iris, ale zazwyczaj występowała u boku uznanych aktorów takich, jak Geoffrey Rush, Michael Caine czy Judi Dench. Dopiero od 2003 roku grywała w większych, amerykańskich produkcjach jak Życie za życie czy Zakochany bez pamięci. Mimo wszystko Winslet docenia przełomową rolę w tym filmie katastroficznym z 1997 roku.

Byłam wdzięczna, oczywiście. Miałem dwadzieścia parę lat i byłam w stanie wynająć mieszkanie. Ale nie chciałam, żeby mnie śledzono, gdy dosłownie karmiłam kaczki.

Dwie dekady później aktorka nazywa sławę "śmiesznym słowem". Dodała, że w żadnym wypadku nie jest dla niej ciężarem, a Titanic w dalszym ciągu sprawia ludziom ogromną radość. Jednak stara się pozostać w ukryciu, gdy wchodzą w grę statki.

Jedyny raz, kiedy mówię: "O Boże, ukryj się", to wtedy, gdy jesteśmy gdzieś na łodzi.

Kate Winslet zobaczymy niebawem w serialu Reżim od HBO.

