Titans - nowy klip do 3. sezonu. Batman odpowie za tą śmierć?

Titans to serial opowiadający o losach drużyny młodych herosów. Klip z premiery 3. sezonu, który jest dostępny w Internecie, pokazuje nietoperzą rodzinkę, która spotyka się na drinka. Dyskusje schodzą jednak na dość niebezpieczne tory, gdy Batman zaczyna mówić o tym, co musiał poświęcić dla Gotham, mając na myśli śmierć Jima Gordona. Barbara nie zamierza tego przemilczeć i komentuje, że jej ojciec zmarł na atak serca po tym, jak został zamrożony w kupie lodu. I że Bruce widzi go tylko jako ofiarę. Nie zatrzymuje się tylko na tym, bo wypomina mu i Jasonowi wciągnięte w ten biznes zagubionych dzieci, przekonując ich, że są niezwyciężone, jeśli tylko założą maskę.

Żadnych więcej Robinów, Bruce - mówi Barbara Gordon.

Titans - sezon 3

W obsadzie 3. sezonu Titans po raz pierwszy zobaczymy Vincenta Kartheisera jako Stracha na Wróble. Ze stałych ekipy powrócą za to między innymi Brenton Thwaites jako Dick Grayson, Anna Diop jako Kory Anders, Teagan Croft jako Rachel Roth, Ryan Potter jako Garfield Logan i Curran Walters jako Jason Todd.