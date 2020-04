Titans - Barbara Gordon pojawi się w 3. sezonie serialu

Autor zdjęć do serialu Titans, Boris Mojsovski zdradził, że w premierowym odcinku 3. sezonu serialu pojawi się Barbara Gordon aka Batgirl aka Oracle. Dla przypomnienia postać jest w komiksach córką Jamesa Gordona, członkinią drużyny Birds of Prey oraz zespołu Batmana jako Batgirl. Po tym jak Joker ją postrzelił została przykuta do wózka inwalidzkiego i od tamtej pory jako Oracle pomaga Mrocznemu Rycerzowi w jego akcjach zza klawiatury komputera. Na razie nie wiadomo jaka aktorka wcieli się w bohaterkę.

Szczegóły fabuły 3. sezonu nie są znane. W obsadzie nowej odsłony znajdują się Brenton Thwaites, Minka Kelly, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter oraz Joshua Orpin. Data premiery 3. serii nie została jeszcze ujawniona.