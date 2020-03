Titans - czy Phantasm pojawi się w 3. sezonie serialu?

Portal Illuminerdi odkrył, że w 3. sezonie serialu Titans pojawi się postać imieniem Danny. Ogłoszenie castingowe opisuje go jako młodzieńca, który wychował się po złej stronie miasta, ale nigdy nie stracił wiary w bohaterstwo. Jego wyluzowana osobowość jest równoważona przez niemal genialny intelekt. Ma wrodzone umiejętności detektywistyczne z percepcją szczegółów, które wykraczają poza jego wiek. Mimo trudnego wychowania motywuje go możliwość czynienia dobra na świecie zamiast życia w bólu i tragedii. Producenci szukają azjatyckiego aktora w wieku 18 lat lub starszego. Sugeruje się, że jest to znana z komiksów postać Danny'ego Chase'a aka Phantasma.

Ponadto zadebiutowały szkice koncepcyjne przedstawiające osiem różnych odmian strojów Raven:

W obsadzie 3. sezonu znajdują się Brenton Thwaites, Minka Kelly, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter oraz Joshua Orpin.