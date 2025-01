Hit MCU mógł mieć inny tytuł. Tych nazw nie można było użyć

fot. Marvel Studios

Deadpool & Wolverine był jednym z największych hitów kinowych 2024 roku, który sprawił, że fani Kinowego Uniwersum Marvela ponownie obudzili w sobie miłość do tego świata i postaci w nim. Pomogła w tym na pewno obecność Hugh Jackmana, który mimo pożegnania z rolą postanowił do niej wrócić i raz jeszcze wcielić się w ikonicznego Rosomaka. Ryan Reynolds, gwiazda produkcji oraz jej reżyser, Shawn Levy, zdradzili w rozmowie z IndieWire, że pomysłów na tytuły było znacznie więcej, a dodanie do niego Wolverine'a było decyzją na ostatnią chwilę.

Przez długi czas tytułem był po prostu Deadpool 3. Później zmieniliśmy na Deadpool and Friend. W scenariuszu pojawił się motyw tego, że przez pewną część filmu są wrogami, którzy dopiero pod koniec w satysfakcjonujący dla widowni sposób łączą siły. - mówił Reynolds. - Z jakiegoś powodu nie mieliśmy pozwolenia na użycie Wolverine'a w tytule. Nie wiem czemu. Dopiero w ostatniej chwili zmieniliśmy tytuł na Deadpool & Wolverine i udało się to przepchnąć. Powiedziano nam, że w tytule nie możemy użyć też Blade'a lub Gambita. Na wiele z naszych pomysłów odpowiadano na początku: "Nie." Mówiono nam, że "to nie jest częścią umowy." Mieliśmy do tego szacunek. Ale kiedy czuliśmy, że było to ważne dla historii, było konieczne, to byliśmy nieugięci. - dodał Shawn Levy.

