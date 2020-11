Titans - Curran Walters udostępnił zdjęcie uszkodzonego hełmu Red Hooda

fot. materiały prasowe

Jak już informowaliśmy Was wcześniej, obecnie trwają prace nad 3. sezonem serialu HBO Max - Titans. To produkcja opowiadająca o grupie młodych herosów. Pod koniec października w sieci pojawiły się pierwsze grafiki przedstawiające kostium antybohatera Red Hooda, czyli alter ego Jasona Todda. Tymczasem teraz aktor Curran Walters podzielił się zdjęciem, które pozwala lepiej przyjrzeć się hełmowi wspomnianej postaci. Możemy zauważyć, że na hełmie znajdują się ślady uszkodzenia. Możemy jedynie domniemywać, co mogło być ich przyczyną.

Red Hood jest postacią, która wiele wniesie do serialu. Przypomnijmy, że w nadchodzącym sezonie Titans bohater ten będzie on miał obsesję na punkcie pokonania swojego byłego zespołu.

Poniżej możecie zobaczyć zamieszczone przez Currana Waltersa zdjęcie hełmu Red Hooda:

Na ten moment data premiery 3. sezonu Titans nie jest jeszcze znana. Dwa pierwsze serie serialu dostępne są na platformie Netflix.