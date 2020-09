Titans - showrunner zapowiada, że 3. sezon będzie optymistyczniejszy

fot. DC Universe

Nadchodzi 3. sezon Titans, tymczasem Greg Walker, showrunner produkcji, był gościem DC FanDome: Explore the Multiverse. Filmowiec, dopowiadając na pytanie jednej z fanek, zdradził, czego możemy spodziewać się po kolejnym sezonie serialu DC. Zapowiedział, że nowa seria będzie optymistyczniejsza niż dwie poprzednie.

Przez ostatnie dwie serie bohaterowie produkcji Titans musieli się mierzyć z wieloma tragicznymi wydarzeniami. Greg Walker wyjawił, że w 3. sezonie serial odejdzie od mrocznych elementów i będzie różnił się od poprzednich na wielu płaszczyznach, a skończy się optymistycznie. Oto, co showrunner powiedział kontekście losów serialowych postaci:

Tak i my, jak i tytani, obwiniamy się za grzechy z przeszłości. Ale dobrze być wyzwolonym. Bohaterka imieniem Dove wskaże kierunek, w którym należy podążać, lecz postaciom zajmie trochę czasu, by kierować się jej radami, by wreszcie wyzwolić się z łańcucha, by przestać robić rzeczy wciąż w ten sam, stary sposób, by znaleźć nowy. Bohaterowie będą musieli wspólnie wykombinować, jak to zrobić.

Przypomnijmy, że fabuła Titans opowiada o grupie młodych herosów. W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Brenton Thwaites, Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Minka Kelly, Alan Ritchson, Conor Leslie, Curran Walters, Joshua Orpin czy Iain Glen.

Nie wiemy jeszcze, kiedy odbędzie się premiera 3. sezonu Titans. Dwa pierwsze dostępne są na platformie Netflix.