Titans - nowe szczegóły 3. sezonu serialu. Kostiumy bohaterów przejdą przemianę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. DC Universe

W październiku w końcu rozpoczęto produkcję 3. sezonu serialu Titans, który tym razem powstaje dla HBO Max. Portal The Vulcan Reporter zamieścił nowe szczegóły dotyczące trzeciej odsłony projektu powołując się na swoje źródła związane z serialem. Przede wszystkim Red Hood ma być głównym antagonistą, ale tylko pierwszej części sezonu. Poza tym Dick Grayson w 3. sezonie ma zamiar na nowo odkryć siebie jako Nightwinga. Wersja postaci z nowej odsłony ma być o wiele bardziej beztroska (i stabilna psychicznie). Kombinezon Nightwinga również otrzymał kilka drobnych ulepszeń, głównie po to, aby aktor mógł się w nim wygodniej poruszać. Ułatwi to wykonywanie akrobacji. Jest to konieczne, ponieważ Nightwing ma być bardziej akrobatyczny podczas scen walki w tym sezonie.

Ponadto Donna Troy powróci do serialu. Sposób, w jaki została napisana jej fabuła jest bardzo elastyczny, pozwalając scenarzystom umieścić jej historię o zmartwychwstaniu tam, gdzie najlepiej pasuje. Aktorka Conor Leslie wcielająca się w postać ma pojawić się w scenach, które zostały przeznaczone dla kilku ostatnich odcinków sezonu.



fot. materiały prasowe

Rachel i Gar mają dostać nowe kostiumy. W przypadku tego drugiego ma to być bardziej opływowa wersja jego poprzedniej kurtki. Według raportu portalu Starfire ma nosić kilka kostiumów przez cały sezon, a jej siostra, Blackfire jest przeznaczona jako główna antagonistka drugiej połowy sezonu. Jest ona o wiele potężniejsza od Kory, jednak członkini Tytanów przez cały sezon będzie uczyć się panowania nad swoimi umiejętnościami aż w końcu będzie mogła pokonać Blackfire. Podobno kaskaderzy przeszli samych siebie układając akrobacje antagonistki.

Ponadto Tim Drake, czyli trzeci Robin ma pojawić się w sezonie. Podobno producenci szukają aktora z Azji Południowo-Wschodniej do roli w wieku 18 lat lub więcej. W serialu bohater ma mieć 16-17 lat i w zależności od jego odbioru przez widzów może on dostać swój własny spin-off. Jest opisywany jako chłopiec urodzony w złej dzielnicy, który nigdy nie stracił wiary w bohaterstwo. Odznacza się wyjątkowym intelektem i wrodzonymi zdolnościami detektywistycznymi. Motywuje go możliwość czynienia dobra na świecie, zamiast przebywania w bólu i tragedii.