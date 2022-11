To - Bill Skarsgard wróci jako Pennywise w serialowym prequelu?

fot. Warner Bros

Welcome To Derry to szykowany dla platformy HBO Max prequel filmowego dyptyku To opartego na kultowej powieści autorstwa Stephena Kinga. Według portalu The Illuminerdi w produkcji powróci Bill Skarsgård w roli Pennywise'a. Dla przypomnienia aktor wcielił się w demonicznego klauna w dwóch filmach, które stanowiły adaptację To.

Według strony, akcja serialu będzie rozgrywać się w latach 60., a obecnie poszukiwany jest czarnoskóry mężczyzna po trzydziestce, który zagra pilota armii, który „próbuje zbliżyć ludzi w niespodziewanym momencie”. Produkcja poszukuje również młodych aktorów do zagrania grupy przyjaciół. Sugeruje się, że wcielą się oni w pewien rodzaj pierwowzoru Klubu frajerów.

Welcome To Derry - fabułą i twórcy

Szczegóły fabuły serialu są trzymane w tajemnicy. Zapewne w produkcji poznamy genezę Pennywise'a, być może jego pierwszą wizytę na Ziemi. Showrunnerami projektu są Jason Fuchs i Brad Caleb Kane, a Andy Muschietti, reżyser filmowego dyptyku, ma stanąć za kamerą przynajmniej jednego odcinka i pełnić funkcję producenta wykonawczego.