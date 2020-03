To kłamstwo cię zabije: premiera thrillera dla młodzieży

Nakładem wydawnictwa Zielona Sowa ukazała się właśnie nowa propozycja dla młodzieży. Jest to thriller Chealsea Pitcher zatytułowany To kłamstwo cię zabije.

Fabuła powieści koncentruje się na grupie nastolatków, którzy byli świadkami zbrodni (a może nawet ktoś z nich ją popełnił). Po roku zmowy milczenia dostają zaproszenie do udziału w konkursie z wysoką nagrodą pieniężną. Okazuje się jednak, ze tak naprawdę jest to przykrywka: celem jest odkrycie prawdy i wywarcie zemsty.

Oto okładka oraz opis powieści To kłamstwo cię zabije:

Źródło: Zielona Sowa

Na imprezie sprzed roku ktoś umarł – w płonącym samochodzie w lesie. Pięcioro nastolatków grało swoje role i do tej pory nikt nie powiedział prawdy. Przybywają do odizolowanej rezydencji na wzgórzach, oczekując, że wezmą udział w konkursie z główną nagrodą w wysokości 50 000 $. Nie zdają sobie sprawy, że zostali zwabieni przez osobę skłonną do zemsty, która chce wreszcie odkryć prawdę o tym, co się wydarzyło tamtej nocy. Przybyło pięcioro, ale nie wszyscy mogą odejść. Czy prawda ich uwolni? Czy kłamstwa zniszczą ich wszystkich?