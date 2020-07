To ptak, to samolot... Tylko dlaczego Superman w ogóle może latać?

Warner Bros.

Zawołanie "To ptak! To samolot! Nie, to Superman!" na trwałe weszło już do popkulturowego krwiobiegu. Mało kto jednak zastanawia się dziś na tym, dlaczego Człowiek ze Stali w ogóle potrafi latać - ten fakt wydaje się po prostu oczywisty. Rzecz w tym, że na tym polu doszło do zasadniczej zmiany w genezie postaci.

Gdy Jerry Siegel i Joe Shuster powoływali Supermana do istnienia w 1938 roku, wśród całego katalogu mocy postaci umiejętności latania jednak nie przewidziano. W tamtych czasach Człowiek Jutra był jedynie zdolny przeskakiwać najwyższe nawet budynki; nie miało więc znaczenia, jak wysoko skakał, prędzej czy później musiał opaść na powierzchnię.

Dopiero na początku lat 40. twórcy animacji o Supermanie zwrócili się do DC z prośbą o zmianę tak przedstawionej mocy. Z ich perspektywy przygotowywanie kolejnych sekwencji pokazujących, jak heros przeskakuje kolejny obiekt, było niezwykle żmudne i czasochłonne. Wydawnictwo przystało na ten pomysł, wprowadzając go również w komiksach. Tylko dlaczego Superman lata?

Odpowiedź na to pytanie ma związek z kryptońską budową biologiczną superbohatera. Współczynnik grawitacji na jego macierzystej planecie był o niebo wyższy niż ten na Ziemi - w toku ewolucji narządy wewnętrzne Kryptończyków stawały się coraz bardziej odporne na przyciąganie planety, umożliwiając im swobodniejsze przemieszczanie się po powierzchni. Na Ziemi, ze znacznie słabszą grawitacją, organy przybyszów z Kryptona w całkowity sposób niwelują moc przyciągania, pozwalając przedstawicielom rasy na lot.

Warto też zwrócić uwagę, że w filmie Człowiek ze stali przygotowujący się do wzbicia w powietrze protagonista sprawia, iż śnieg i kamienie wokół niego zaczynają unosić się w powietrzu. W ten sposób tworzy on pole antygrawitacyjne, swoistą bańkę, w której może następnie przemieszczać się w przestworzach.