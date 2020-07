Batman stłukł kiedyś Hulka na kwaśne jabłko. Taktyka "na wariata" popłaciła

Marvel/DC

Kto wygra w bezpośrednim pojedynku: Hulk czy jednak Batman? Gdyby opierać się wyłącznie na samej sile fizycznej, odpowiedź na to pytanie byłaby banalnie prosta. Sęk w tym, że Mroczny Rycerz to stary wyjadacz, który z niejednego superbohaterskiego pieca jadł już chleb. Swego czasu pokazał on, że Zielonego Goliata można pokonać, jeśli tylko w ramach taktyki walki wykorzysta się pewien szalony podstęp...

Na początku lat 80. relacje pomiędzy Marvelem a DC były na tyle dobre, że oba wydawnictwa decydowały się na wspólne tworzenie historii, w których pojawiały się postacie z dwóch uniwersów komiksowych gigantów. Jedną z tego typu opowieści przedstawiono w zeszycie DC Special Series #27 z 1981 roku, którego autorem był legendarny Len Wein. To tutaj Mroczny Rycerz i Hulk wzięli się za łby w pojedynku, o którym dyskutuje się nawet po blisko 40 latach od jego ukazania.

Joker sprawił, że Zielony Goliat zaczął postrzegać Batmana jako wroga, by ostatecznie stanąć z nim oko w oko. Początek starcia wyglądał zabawnie: heros Marvela wymachiwał swoimi umięśnionymi rękami, a Zamaskowany Krzyżowiec biegał dookoła, aby uniknąć choć jednego ciosu. Sprawa skomplikowała się jednak, gdy Hulk objął Mrocznego Rycerza w ramach, wydawałoby się, śmiertelnego uścisku.

Batman zdołał się z niego nie tylko wyswobodzić, ale i po chwili wykorzystał zwycięską strategię. Heros rozpylił w powietrzu gaz usypiający; co ciekawe, Zielony Goliat w odpowiedzi na to stwierdził, że potrafi wstrzymać oddech dłużej, niż jego rywal zakłada. Przeliczył się jednak... Mroczny Rycerz solidnym kopniakiem w splot słoneczny sprawił, że Hulk nabrał w usta powietrza, by po chwili zapaść w głęboki sen. Spójrzcie sami:

DC Special Series #27 - plansze

W tej samej historii Batman i Hulk ostatecznie połączyli siły, by rozprawić się z Jokerem. Wygląda też na to, że naprawdę się polubili: Bruce Wayne wynajął nawet Bruce'a Bannera, aby ten pomógł mu stworzyć broń wykorzystującą promieniowanie gamma.