To: Witajcie w Derry zostało opóźnione! Na prequel z morderczym klaunem jeszcze długo poczekamy...

Kilka lat temu zapowiedziano powstanie nowego, serialowego prequela do serii filmów To. Produkcja HBO miałaby się nazywać To: Witajcie w Derry i powróciłby w niej Bill Skarsgard w roli morderczego potwora, a także producenta wykonawczego na planie. Na początku sierpnia 2024 roku Jason Fuchs, czyli co-showrunner, scenarzysta i inny producent wykonawczy za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił zakończenie zdjęć do serialu. Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, a produkcja ukaże się w HBO w 2025 roku. Nic bardziej mylnego.

To: Witajcie w Derry zostało opóźnione!

Jak informuje Luiz Fernando w serwisie X (wcześniej Twitter):

Oczekiwany serial prequelowy To: Witajcie w Derry został opóźniony o kolejny rok. Oryginalnie serial miał mieć premierę w 2024 roku, ale została przesunięta na rok 2025. Teraz HBO ogłosiło, że dziewięcioodcinkowa seria nie trafi na ekrany przed 2026 rokiem. Dokładna data premiery nie została podana.

Welcome to Derry - co wiadomo o serialu?

W obsadzie są też Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Teraz ogłoszono 10 nowych nazwisk, które do niej dołączą. Są to: Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.

