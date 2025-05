Zwiastun serialu To: Witajcie w Derry. Prequel utrzyma poziom franczyzy?

fot. Max

Wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun nowego, serialowego prequela do serii filmów To. Produkcja To: Witajcie w Derry zaoferuje nam m.in. powrót Billa Skarsgarda w roli przerażającego klauna Pennywise'a. W sierpniu zeszłego roku zakończono zdjęcia, a niedługo później widzieliśmy pierwsze ujęcia z serialu. Zobaczcie poniższe wideo.

To: Witajcie w Derry - zwiastun

To: Witajcie w Derry - co wiadomo?

Do obsady serialu To: Witajcie w Derry należą Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

To: Witajcie w Derry

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.

Serial zadebiutuje jesienią 2025 roku na platformie HBO Max.

