WandaVision nawiązywało do sitcomów, a To zawsze Agatha? Twórczyni przestała stresować się teoriami fanów

fot. Marvel Studios

Reklama

Jac Schaeffer najpierw dała nam WandaVision, a teraz ma zaserwować fanom spin-off To zawsze Agatha. W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter zdradziła, jak od premiery pierwszego z seriali zmieniło się jej podejście do fanowskich teorii, a także do jakiego gatunku telewizyjnego nawiązuje jej nowy tytuł.

Twórczyni To zawsze Agatha o fanowskich teoriach

Kiedy na małym ekranie zadebiutował pierwszy odcinek WandaVision, fanowskie teorie zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Każdy kolejny epizod generował kolejne i często coraz bardziej szalone spekulacje, w tym pojawienie się komiksowego złoczyńcy Mephisto.

Jac Schaeffer zupełnie nie była na to przygotowana. Fanowskie teorie nakładały na nią spory ciężar, ponieważ czuła się tak, jakby była w obowiązku wypełnić jakąś obietnicę, której nigdy nie złożyła.

W tamtym czasie, jeśli chodzi o WandaVision, traktowałam fanowskie teorie trochę zbyt osobiście. Czuję, że zmieniłam się od tego czasu. Wszyscy w Marvelu wydawali się wtedy bardzo spokojni, jeśli chodzi o fanowskie teorie i teraz ich rozumiem - ponieważ zawsze jakieś będą. Musisz po prostu robić swoje najlepiej, jak potrafisz, z nadzieją, że widzom spodoba się ta podróż. Więc nie przejmuję się nimi tak, jak kiedyś. Ale odpowiadając na pytanie - tak, krótko mówiąc, są pewne rzeczy, których nie mogę wyjaśnić. Bardzo ostrożnie dobieram słowa, by pozostawić niektóre elementy w sekrecie.

To zawsze Agatha

WandaVision nawiązywało do sitcomów, a To zawsze Agatha?

Jeśli WandaVision robiło ukłon w stronę sitcomów, To zawsze Agatha ma w podobny sposób nawiązywać do prestiżowych seriali telewizyjnych, takich jak chociażby Mare z Easttown. Gdy Jac Schaeffer wyjaśniała swój pomysł Kevinowi Feige, podkreślała, że właśnie to jest sercem produkcji:

Detektywa Ale w prestiżowy sposób. Będzie miał tę patynę, ten szorstki styl, który króluje obecnie w telewizji.

Można więc domyślać się, że To zawsze Agatha będzie niejako nawiązywać (bądź parodiować) seriale premium - poważne, wielowątkowe, często z wysokim budżetem i dopieszczoną kinematografią.