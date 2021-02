Firma Tobii pomoże stworzyć futurystyczne gogle dla graczy

Źródło: Galea

W styczniu 2021 roku Gabe Newell ogłosił, że Valve współpracuje z ekspertami OpenBCI nad stworzeniem innowacyjnego interfejsu mózg-komputer, który ma zrewolucjonizować nasz sposób interakcji z urządzeniami elektronicznymi. Newell na łamach wywiadu dla stacji News 1 zdradził, że już w 2022 roku deweloperzy będą mogli partycypować w procesie testów, aby na własnej skórze przekonać się o potencjale tej technologii.

Jak się okazało, Newell nie ujawnił wówczas, że jednym z partnerów technologicznych tego projektu będą eksperci Tobii. Firma w swoim komunikacie prasowym poinformowała, że będzie partycypować w projekcie sprzętowo-programistycznym Galea. Przybliżono także nieco zakres funkcjonowania tego sprzętu. Według przedstawicieli firmy gogle będą sprzętem biometrycznym rzeczywistości mieszanej wykorzystującym technologie EEG, EMG, EOG, EDA, PPG a także system optycznego śledzenia położenia gałek ocznym.

Jak się okazuje, Galea ma bazować na rozwiązaniach wypracowanych przy okazji projektowania gogli Valve Index VR. I co najciekawsze, nie będzie to sprzęt przeznaczony do wykorzystania na rynku biznesowym, jak wiele konkurencyjnych projektów tego typu:

Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym, że wspólnie z Valve i OpenBCI będziemy pracowali nad odkrywaniem przyszłości immersyjnego gamingu poprzez połączenie potencjału technologii śledzenia oczu od Tobii z zaawansowanym interfejsem mózg-komputer od OpenBCI – powiedział Anand Srivatsa, Division CEO Tobii Tech.

Choć nie wiadomo, kiedy Galea trafi do powszechnego użytku, już w 2022 roku nowe gogle wprowadzą nas w nową erę wirtualnej i mieszanej rzeczywistości. Jeśli projektantom uda się spełnił swoje obietnice, za kilka lat skorzystamy z hełmów przypominających zestaw Valve Index zdolny do odczytywania naszych fal mózgowych oraz pozycji gałek ocznych. I nie będzie to gadżet stosowany w fabrykach, a zabawka dla fanów futurystycznego gamingu.