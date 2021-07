Tofifest 2021 online: Filmy w paśmie Bella Women i Młode kino. Co warto obejrzeć?

fot. Netflix

Tofifest 2021 to festiwal filmowy, odbywający się cyklicznie w Toruniu. Jest w formacie hybrydowym, co oznacza, że można się nim cieszyć zarówno na pokazach w kinach, jak i obejrzeć dostępne filmy online. Jako patron medialny wydarzenia z przyjemnością możemy zaprezentować wam przegląd filmów w kategoriach Bella Women i Młode Kino.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych i upoważnia nas do dostępu do programu, zaś bilet na pojedynczy seans w kinie kosztuje 14 złotych. Dostęp do programu można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

Tofifest 2021 online - filmy w kategorii Bella Women

Nina

Nina, trzydziestoparoletnia nauczycielka, która nie może mieć dzieci, szuka surogatki. Wydaje się, że razem z mężem Wojtkiem, znaleźli idealną kandydatkę. To Magda — pozornie szczęśliwa dwudziestopięciolatka, która bawi się życiem, nie ma zobowiązań. Nina zakochuje się w kobiecie… Film Olgi Chajdas to historia nieoczekiwanej miłości i opowieść o wypełnianiu pustki, skomplikowanych wyborach i gwałtownym uczuciu, w którym tradycyjne podziały nie istnieją.

Reżyserem jest Olga Chajdas.

Sole

Ermanno jest Włochem ze społecznych nizin. Lena to pochodząca z Polski dziewczyna w siódmym miesiącu ciąży. Przyjechała do Włoch, aby sprzedać swoje dziecko. Ermanno musi udawać, że jest jego ojcem, aby powierzyć później noworodka swojemu wujowi Fabio w ramach sfingowanej adopcji między krewnymi. Córka Leny rodzi się przed terminem, więc dziewczyna musi wykarmić dziecko piersią, zanim będzie mogła uciec z pieniędzmi. Matka próbuje zaprzeczać więzi z małą Sole, ale Ermanno zaczyna opiekować się nimi jak prawdziwy ojciec.

Reżyserem jest Carlo Sironi.

Pokaz w kinie: 2 lipca o 22:00

Każdy ma swoje lato

Zbuntowana Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy.

Reżyserem jest Tomasz Jurkiewicz.

Pokaz w kinie: 2 lipca o 19:45

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy.

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego… 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie.

Reżyserem jest Jan Holoubek.

Ostatni Komers

Akcja Ostatniego Komersu rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (tytułowy „komers”) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.

Reżyserem jest Dawid Nickel.

Pokaz w kinie: 3 lipca o 15:00

Zgoda

Jest rok 1945. Właśnie kończy się wojna. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego UB dokonuje czystek wśród „niechętnych komunistycznej władzy”. Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek (Julian Świeżewski). Próbuje ocalić Annę (Zofia Wichłacz), w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin (Jakub Gierszał), Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie…

Reżyserem jest Maciej Sobieszczański.

Pan T.

Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Uznany pisarz Pan T., mieszka w hotelu dla literatów. Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, marzący o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną podejrzewać go o zamiar wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch…

Reżyserem jest Marcin Krzyształowicz.

Boże ciało

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy pod nieobecność duchownego niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.

Reżyserem jest Jan Komasa.

Bella Women: filmy krótkometrażowe

Siostrzyczka to krótka historia dwójki młodych ludzi próbujących znaleźć wspólny język i rozliczyć się z dręczącą ich przeszłością. W reżyserii Macieja Edelmana.

Róża wiatrów.Adam jest w bardzo bliskiej relacji ze swoją matką. Ich symbiozę zakłóca nowy, młody chłopak mamy oraz ciąża dziewczyny Adama, na którą chłopak nie jest gotowy. Reżyser: Daria Kasperek.

Nastka.Stach tęskni za swoją dziewczyną Nastką, która studiuje za granicą. Nastka źle znosi rozstanie, więc chłopak postanawia do niej polecieć. Zanim jednak Stach dotrze na lotnisko, spotyka Zosię, która po kłótni z chłopakiem będzie potrzebowała jego wsparcia. Reżyser: Michał Edelman.

Bruno. Student szkoły muzycznej chce zdobyć nowych przyjaciół. Reżyser: Andrzej Brzózka.

Pokrzyk. Nastolatka postanawia popełnić samobójstwo. Niespodziewanie na drodze do realizacji jej planu staje przyjaźń z młodszym sąsiadem, który po stracie swojego psiego przyjaciela potrzebuje wsparcia. Reżyser: Zuzanna Sławińska.

Przypływ. Aleksandra przyjeżdża do Gdańska spotkać się z Hubertem, który wrócił po dwóch miesiącach pracy na statku. Dziewczyna szuka odwagi, aby powiedzieć swojemu partnerowi, co w sobie nosi. Reżyser: Giovanni Cimarosti, Maciej Białoruski.

W stronę słońca. Iza, studentka wydziału teatralnego, nie dostaje roli w szkolnym dyplomie. Reżyser: Michał Wojtasik

Ondyna. Ondyna była nimfą wodną, która zakochała się w śmiertelniku. Z powodu jego niewierności, musiała rzucić na niego klątwę, że będzie oddychał tak długo, jak będzie o tym pamiętał. Gdy śmiertelnik zapadł w sen, zapomniał o oddechu i zmarł. Istnieje też rzadka, nieuleczalna choroba, zwana Klątwą Ondyny… Cezary nadal mieszka z matką i jest zakochany w Emilii, wokalistce rockowej. Skrywa także mroczną tajemnicę. Pewnego dnia cała trójka musi stawić czoła mitycznej Ondynie i jej klątwie. Reżyser: Tomasz Śliwiński.

Tofifest 2021 online - filmy w kategorii Młode Kino

Kickbokserka

Kiedy jej rodzice się rozwodzą, dwunastoletnia Bo musi przeprowadzić się wraz z matką i bratem na przedmieścia Amsterdamu. Jej sąsiadka trenuje kickboxing i Bo także chce spróbować. Okazuje się, że jest naturalnym talentem i ma szanse na udział w mistrzostwach Holandii. Lecz najpierw Bo musi poradzić sobie z agresją i brakiem samokontroli, które są skutkami ubocznymi rozwodu rodziców.

Reżyserem jest Johan Timmers.

Liliana Pędziwiatr

Jedenastoletnia Liliana potrafi rozmawiać ze zwierzętami! Jest to jednak wielka tajemnica, o której nikt nie powinien wiedzieć, poza rodzicami. Jej szczególny talent spowodował w przeszłości wystarczająco dużo kłopotów i zmusił rodzinę do przeprowadzki. Lilli przysięga, że zachowa swój sekret w tajemnicy, jednak dowiaduje się, że jej zdolności są teraz bardzo potrzebne. Złodziej porwał słoniątko ― Ronniego z lokalnego zoo. Dziewczynka za wszelką cenę chce je uratować…

Reżyserem jest Joachim Masannek.

Magiczny dywan

Hodżia mieszka w maleńkiej wiosce wraz ze swoją rodziną. Jednak chciałby zobaczyć wielki świat, którym jest dla niego miasto, gdzie mieszka sułtan. Pewnego razu dostaje taką szansę i od razu z niej korzysta. Stary El Faza powierza mu magiczny, latający dywan i misję odnalezienia swego zaginionego wnuka. Hodżia wraz z przyjaciółką Rają ruszają na spotkanie przygody.

Reżyserem jest Karsten Kiilerich.

Mała czarownica

Mała czarownica marzy o tym, żeby zatańczyć z innymi czarownicami podczas corocznego Sabatu na Łysej Górze. Niestety ma zaledwie 127 lat i jest na to o wiele za młoda. Podczas próby dostania się na Sabat zostaje przyłapana i za karę musi nauczyć się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów. To będzie trudne, bo mała czarownica wcale nie jest chętna do nauki. Postanawia więc przy pomocy swego mówiącego kruka Abraxasa znaleźć inny sposób, by pokazać, że jest dobrą czarownicą. Jednak aby tego dokonać, będzie musiała dodatkowo przechytrzyć złą czarownicę Rumpumpel. A na to wszystko ma tylko jeden rok.

Reżyserem jest Mike Schaerer.

Moja żyrafa

Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, która jest… żyrafą. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim do momentu, w którym Rafał po raz pierwszy idzie do szkoły i dowiaduje się, że Rafa nie może z nim tam iść. Tęskota powoduje, że Rafał wymyśla plan zabrania żyrafy do szkoły i przedstawienia jej wszystkim kolegom i koleżankom.

Reżyserem jest Barbara Bredero.

Niesamowita historia Wielkiej Gruszki

Film jest opowieścią o kotce Mitcho i słoniu Sebastianie, mieszkających w spokojnej wiosce Solby. Para przyjaciół decyduje się na podróż w nieznane w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o której od dawna krążą niezwykle legendy. Nic nie jest typowe, bo po pierwsze są zwierzętami, a po drugie ― każde z nich ma własny pomysł na podróż. Jak to pogodzić? Można, gdyż obydwoje są żądni przygód, zmagań z piratami i spotkań z fantastycznymi stworami. Jednak czy są gotowi na takie przeżycia? Wspólna wyprawa będzie obfitować w liczne przygody i okaże się sprawdzianem ich przyjaźni.

Reżyserią zajmują się Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski.

Psychobitch

Frida jest inna — tak wybrała. Z kolei Marius to klasowy prymus, który lubi się popisywać. Gdy w ramach szkolnego zadania muszą ze sobą współpracować, wikłają się w związek pełen zawirowań i wyzwań.

Reżyserem jest Martin Lund.

Tajemnica sióstr Sprite

Zła czarownica Glenda zrobi wszystko, żeby wejść w posiadanie domu Sprite’ów, skrywającego wiele tajemnic. Mieszkające w nim cztery siostry mają magiczne moce i próbują przeciwstawić się wiedźmie. Ich czary są wystarczające silne tylko wtedy, gdy przebywają razem. Cztery siostry i cztery żywioły ― czy to wystarczy aby Ash, Marina, Flame i Ariel pokonały złe moce i utrzymały swój sekret w tajemnicy?

Reżyserem jest Sven Unterwaldt Jr.