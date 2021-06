Tofifest 2021 online: Filmy w konkursie On Air. Co warto obejrzeć w sieci?

materiały prasowe

Jako patron medialny Tofifest 2021 z przyjemnością donosimy o filmach z Konkursu On Air, które już od 30 czerwca dostępne będą do oglądania w formie online. Przygotowaliśmy dla Was przegląd produkcji z najważniejszej sekcji.

Tofifest organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Są pokazy stacjonarne w kinach, a poza tym wszystkie filmy można obejrzeć również online. Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do programu. Na liście poniżej podajemy tytuły z sekcji On Air. Bilet na pojedynczy seans w kinie kosztuje natomiast 14 zł. Dostęp do programu znajdziecie na stronie festiwalu.

Tofifest 2020 online - filmy w konkursie On Air

Azor

Yvan De Wiel, prywatny bankier z Genewy, jedzie do znajdującej się pod dyktaturą Argentyny. Musi zastąpić partnera, który stał się obiektem niepokojących plotek i z dnia na dzień zniknął. W zacisznych salonach oraz znajdujących się pod obserwacją basenach i ogrodach rozgrywa się pojedynek między dwoma bankierami, którzy mimo różnych strategii, jakie stosują, są współsprawcami dyskretnej i bezlitosnej formy kolonizacji. Reżyser: Andreas Fontana.

Pokaz w kinie: 1 lipca o 13:00.

Beasts

rzeczony mają nadzieję, że pewnego dnia przejmą podupadającą farmę jej ojca, zmodernizują ją, rozbudują i stworzą z niej wielkie gospodarstwo. Gdy dziewczyna otrzymuje pomoc od wpływowego i charyzmatycznego Sylvaina, szybko się od niego uzależnia. Los pary spoczywa w jego rękach, a gdy zainteresowanie mężczyzny zaczyna wychodzić daleko poza relację zawodową, Constance będzie musiała skonfrontować się z innym rodzajem przemocy… Film Naëla Marandina osadzony jest w świecie surowej, męskiej dominacji, w którym kobieta musi walczyć o szacunek. Reżyser: Naël Marandin.

Pokaz w kinie: 30 czerwca o 15:30.

Cabra to zbuntowany nastolatek, który mieszka z matką na północy Argentyny, w pobliżu granicy z Boliwią. Marzy o tym, by profesjonalnie tańczyć malambo ― ludowy taniec argentyńskich kowbojów gaucho. W czasie przygotowań do ważnego turnieju nieoczekiwanie odwiedza go ojciec. El Corto, odsiadujący wyrok oszust, otrzymał kilka dni przepustki i postanowił zabrać Cabrę i jego matkę w tajemniczą podróż argentyńskimi bezdrożami. Nim uda im się dociec, co stoi za inicjatywą El Corta, zostają wplątani w brutalny napad. W czasie ucieczki przez pustynię Cabra robi wszystko, by jednak dotrzeć na konkurs tańca. Czy zdąży? Reżyser: Juan Pablo Félix.

Pokaz w kinie: 3 lipca o 11:00.

Shiva Baby

Studentka Danielle rozlicza się ze swoim sponsorem i udaje na spotkanie z neurotycznymi rodzicami na żydowskiej sziwie. Liczni krewni, zgromadzeni na uroczystościach żałobnych, nagabują dziewczynę, komentując jej wygląd i brak planów na przyszłość, podczas gdy jej byłą przyjaciółkę Mayę wychwalają za to, że dostała się do szkoły prawniczej. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy na sziwie pojawia się sponsor Danielle, Max, w towarzystwie żony i płaczącego niemowlęcia… Jak skonfrontować się z taką sytuacją? Reżyserka: Emma Seligman.

Pokaz w kinie: 2 lipca o 20:30.

Should The Wind Drop

Alain, międzynarodowy audytor, ma ocenić lotnisko w małej, samozwańczej, kaukaskiej republice i zdecydować o jego ponownym uruchomieniu. W międzyczasie poznaje Edgara ― chłopca, który prowadzi mały biznes poza terenem lotniska. Dzięki spotkaniu z nim i innymi miejscowymi Alain odkrywa wyizolowany do tej pory kraj. Zaryzykuje wszystko, by umożliwić mu otwarcie się na świat. Reżyserka: Nora Martirosyan.

Pokaz w kinie: 2 lipca o 13:00.