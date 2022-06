Tofifest 2022 - program festiwalu na 30 czerwca. Co obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Czwartek, 30 czerwca, to trzeci dzień 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, który odbywa się w Toruniu. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Przygotowaliśmy dla Was program z wszystkimi filmami, które będą dostępne stacjonarnie 30 czerwca. Jest on dostępny poniżej. Koszt uczestnictwa w seansie kosztuje 16 złotych. Można również zakupić karnet na wydarzenie w cenie 80 złotych.

Dla widzów, którzy nie mogą być na miejscu organizatorzy przygotowali również seanse online. Cena biletu na film wynosi 15 złotych. Można również zakupić karnet w cenie 50 złotych. Listę filmów festiwalu dostępnych w sieci znajdziecie tutaj.

Tofifest 2022 - program festiwalu na 30 czerwca

Konkurs główny ON AIR:

FROM POLAND:

MUST SEE MUST BE:

Infinite Storm

Sisterhood - godz. 16:00 (Cinema City, sala 8). Maya i Jana są nierozłącznymi przyjaciółkami. Jana jest liderką, a Maya za nią podąża. Podczas pewnej imprezy dziewczyny nagrywają Elenę, która uprawia seks z chłopakiem. Dziewczyna jest najpopularniejsza w szkole, a w chłopaku Maya kocha się od dawna… Jana namawia przyjaciółkę do upublicznienia nagrania. Film niszczy reputację Eleny i doprowadza do konfrontacji dziewcząt, po której Elena znika. Targana wyrzutami sumienia Maya chce iść na policję, ale spotka się z oporem Jany… Jak wyrwać się z tej toksycznej, pełnej manipulacji relacji?

Niebieska linia - godz. 20:00 (Cinema City, sala 8). Margaret ma 35 lat i właśnie skończyła kolejną gwałtowną kłótnię z matką. Margaret w przeszłości doświadczała przemocy i zadawała ją innym, co skończyło się wydaniem sądowego zakazu zbliżania się do matki przed czekającym ją procesem. W efekcie przez okres trzech miesięcy nie może zbliżać się do matki ani znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów od domu rodzinnego. Jednak ta wymuszona separacja tylko nasila u niej pragnienie bycia bliżej swojej rodziny. Teraz Margaret każdego dnia powraca do tej niewidzialnej i nieprzekraczalnej linii granicznej.

KINO POD GWIAZDAMI:

Annette to historia miłości słynnego komika Henry'ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze. Nowy film mistrza światowego kina Leosa Caraxa to ponadczasowa opowieść o miłości, zazdrości i zemście.

KINO ZAMKOWE: