Toksyczny mściciel - pierwsze opinie. Absurdalnie krwawy i komicznie brutalny

Toksyczny mściciel to superbohaterski film komediowy z elementami horroru wyreżyserowany przez Macona Blaira. Jest częściowo oparty na kultowej franczyzie studia Troma, zapoczątkowanej w 1985 roku. Opowiada o kujonie z New Jersey, który wpada do kadzi z toksycznymi odpadami i przemienia się w dobrodusznego, bohaterskiego potwora. Film posiada najwyższą kategorię wiekową R, czyli jest przeznaczony dla osób dorosłych.

W serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze opinie o nadchodzącym filmie, w którym w głównej roli występuje Peter Dinklage. Na chwilę obecną przy 20 recenzjach ma 95% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków. To daje średnią ocenę 7,2 w skali od 1-10. Dominują komentarze, że to zwariowany, absurdalnie krwawy i komicznie brutalny film. Nikt też nie ukrywa, że jest głupawy, ale również szokująco szczery. Fred Topel z United Press International napisał:

Nikt nie może zarzucić Toksycznemu mścicielowi, że jest rozwodnionym remakiem. Zawiera całą brutalność i niedojrzałą komedię, które sprawiły, że pokochano oryginał, a właśnie tego potrzebuje teraz gatunek superbohaterski w erze post-Marvelowej.

Z kolei Amelia Emberwing z IGN Movies wskazuje, że filmowi z trudem udaje się oddać tandetne zalety poprzednich produkcji Tromy. Ale dodaje, że braki nadrabia sercem i festiwalem rzezi, w których użyto praktycznych efektów. Molly Henery z The Blogging Banshee pisze:

Nowa odsłona Toksycznego mściciela w wykonaniu Macona Blaira przynosi całą akcję, krew i śmiech, których fani horrorów pragną i oczekują, ale z nieoczekiwanym emocjonalnym sednem w lepkim centrum.

Natomiast Alan Zilberman z Spectrum Culture odniósł się do gwiazdorskiej obsady, w której oprócz Dinklage'a znajdują się też Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood oraz Kevin Bacon. Stwierdził, że żaden z aktorów nie zachowuje się tak, jakby ten chory, przesadny materiał był poniżej ich poziomu. Z kolei youtuber Cody Leach powiedział:

Nowy Toksyczny mściciel wykonuje godną pochwały robotę, przenosząc tandetną jakość filmów Tromy do współczesności. Obsada jest zabawna, brutalności jest mnóstwo, a w oryginalne elementy tabu włożono zaskakującą ilość serca.

Z kolei Neal Pollack z Book & Film Globe, który dał niską ocenę, przestrzega widzów:

Toksyczny mściciel nie jest dla każdego, ani nawet dla nikogo. To nie jest wspaniałe. To nawet nie jest zbyt dobre. Ale to na pewno coś innego.

Toksyczny mściciel - zdjęcia

Toksyczny Mściciel (The Toxic Avenger)

Toksyczny mściciel - opis

Historia skupia się na przeciętnym sprzątaczu, który pracuje jako woźny. Pewnego dnia Winston Gooze zostaje zmieniony w tytułowego mściciela, gdy wpada do toksycznych odpadów. Ma wiele mocy z super siłą na czele. Jego niekonwencjonalną bronią jest mop. Jego celem jest uratowanie syna i powstrzymanie korporacji przed niecnymi czynami.