Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!
Twórcy Wednesday, Al Gough i Miles Millar, obecnie promują 2. sezon serialu, ale zanim go stworzyli, pracowali również jako scenarzyści filmowi. W wywiadzie wspominają swoją przygodę z Marvelem oraz zainteresowanie Toma Cruise’a rolą Iron Mana.
Al Gough i Miles Millar są znani z seriali Tajemnice Smallville, Into The Badlands i Wednesday, ale to także scenarzyści filmów kinowych takich jak Mumia 3, Jestem numerem cztery czy Showtime
Pracowali przy filmie Spider-Man 2 w reżyserii Sama Raimiego jako autorzy historii opowiadanej na ekranie. Po sukcesie tej produkcji Marvel chciał z nimi dalej pracować. W rozmowie z Joshem Horowitzem wyznali, że na wiele lat przed premierą Iron Mana z 2008 roku zlecono im napisanie scenariusza do filmowych przygód tego superbohatera.
Iron Man z Tomem Cruise’em
Z propozycją wyszedł wówczas ówczesny szef Marvel Studios Avi Arad. Twórcy wspominają, że trwały rozmowy o tym, by Tom Cruise zagrał Iron Mana, a sam aktor był szczerze zainteresowany — miała to być jego pierwsza rola superbohatera. To potwierdza wieloletnie plotki i spekulacje, że Cruise miał wcielić się w postać jeszcze przed Robertem Downeyem Jr.
Gough tak wspomina rozmowy z Avim Aradem:
Twórcy opowiadają, że przygotowali kilka wersji scenariusza, a prace trwały około roku. Wspominają też, że producenci z różnych pokoleń czytali ich teksty i było to dla nich ciekawe doświadczenie — widzieli, jak odmienne perspektywy pokoleniowe próbują znaleźć więź z superbohaterem.
Po jednym z ostatnich spotkań ze starszym wiekiem szefem New Line Cinema wyszli z przekonaniem, że projekt raczej nigdy nie dojdzie do skutku. I faktycznie — film z ich scenariuszem i z Tomem Cruise’em w roli głównej nie powstał.
Plotki, że Tom Cruise może zagrać Iron Mana z alternatywnej rzeczywistości w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars, powracają regularnie. Przekonamy się za kilka lat, czy jest w nich ziarno prawdy.
Źródło: comicbookmovie.com
