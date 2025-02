Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remastered to już pewniak? Pojawiła się strona z odliczaniem

fot. Activision

Wygląda na to, że Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Remastered rzeczywiście powstaje i już wkrótce dowiemy się więcej na temat tych dwóch odsłon serii w odświeżonym wydaniu. Przypomnijmy, że o powrocie marki wspominało kilka osób, a później jej nietypowy teaser pojawił się na nowej mapie w grze Call of Duty Black Ops 6. Teraz zaś przyszła pora na stronę z odliczaniem do 3 marca 2025 roku.

Choć już sama data wydaje się jasno sugerować, co nas czeka, to nie jest to jedyna wskazówka. Spostrzegawczy internauci dostrzegli w kodzie strony wzmiankę (już usuniętą) o "thps-3-4-countdown", co dodatkowo potwierdza, że chodzi o remaster trzeciej i czwartej części serii.

Na stronie wspomniano również o studiu Iron Galaxy, które odpowiadało za pecetową wersję Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remastered. Pracowali oni także nad Killer Instinct i wspierali twórców remasterów trylogii Crash Bandicoot i Spyro.