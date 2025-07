Fakty i ciekawostki o wszystkich członkach Fantastycznej 4. Co trzeba o nich wiedzieć?

fot. Marvel Comics

Reklama

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutowała już w kinach na całym świecie przy bardzo dobrych ocenach od krytyków. Warto spojrzeć choćby na recenzję Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl, który pod wieloma względami chwalił najnowszą produkcję Marvel Studios. Jeśli jesteście już po seansie albo chcielibyście wkroczyć na salę kinową z dodatkową wiedzą na temat tych postaci, zapraszamy do przeczytania poniższych faktów i ciekawostek na temat członków Fantastycznej 4.

"Doomsday nadchodzi". Bracia Russo promują Fantastyczną 4, a Robert Downey Jr. szykuje się do roli

Fantastyczna 4 została stworzona przez Jacka Kirby'ego oraz Stana Lee w 1961 roku jako odpowiedź na Ligę Sprawiedliwości DC. Do tej pory ukazały się cztery oficjalne produkcje aktorskie z udziałem tych postaci - Fantastyczna czwórka, Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera, Fantastyczna Czwórka z 2015 roku i nowa odsłona przygotowana przez Marvel Studios. W 1993 roku stworzono też inną wersję, która nigdy nie ujrzała oficjalnie światła dziennego, a jej produkcja posłużyła tylko do zachowania praw do postaci.

Członkowie Fantastycznej 4 to jedne z najbardziej ikonicznych postaci w uniwersum Marvela, które od lat zajmują czołowe miejsce w panteonie największych herosów Domu Pomysłów. Ich przygody rozpoczęły się od podróży kosmicznej, która poskutkowała nabyciem specjalnych zdolności. To, co jest istotne jeśli chodzi o Fantastyczną 4, to fakt, że nie ukrywają swoich tożsamości i są publicznymi superbohaterami, co raz przynosiło im korzyści, a raz utrudniało życie. Dodatkowo obowiązki starają się balansować z normalnym życiem codziennym i rodzinnym.

Co trzeba wiedzieć o poszczególnych bohaterach? Sprawdźcie sami.

Kim jest Reed Richards AKA Mister Fantastic? Fakty i ciekawostki

10. Marvel-1 To Reed Richards skonstruował rakietę, którą Fantastyczna 4 poleciała w przestrzeń kosmiczną i otrzymała swoje specjalne umiejętności. Warto dodać, że zrobił to jeszcze w erze, w której satelity dopiero zaczynały swój żywot. To tylko podkreśla, jak genialnym jest naukowcem. Zobacz więcej Reklama

Kim jest Sue Storm AKA Niewidzialna kobieta? Fakty i ciekawostki

10. Sue i Reedowi odebrano dzieci Zważywszy na udział w wielu walkach i niszczenie mienia publicznego, postanowiono odebrać im obojgu prawa do opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ uznano, iż nie są dobrymi rodzicami. Zobacz więcej Reklama

Kim jest Johnny Storm AKA Ludzka Pochodnia? Fakty i ciekawostki

10. Johnny jest świetnym piosenkarzem W latach 90. powstała kreskówka o Fantastycznej 4, w której głosu Johnny'emu udzielał Brian Austin Green. Aktor rozpoczynał wtedy muzyczną karierę i poprosił o możliwość zaśpiewania w serialu. Skończyło się to piosenką Flame On!, która jest nadal popularna. Z powodu tego występu nawet w komiksach Johnny zaczął być uzdolnionym śpiewakiem. Zobacz więcej Reklama

Kim jest Ben Grimm AKA The Thing? Fakty i ciekawostki