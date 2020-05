Tom Cruise w kosmosie. Czy reżyser Mission: Impossible jest związany z projektem?

Tom Cruise poleci w kosmosie. Oficjalnie potwierdzono, że pracuje on z NASA i SpaceX nad pierwszym w historii filmem, który będzie kręcony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wszyscy mówią, że to nie kolejna część z serii Mission: Impossible.

A na co na Christopher McQuarrie, reżyser serii? Gdy dziennikarz go nacisnął odpowiedział wymijająco: "Czy jestem związany z tym filmem? Nie mam nic, co mogę ci powiedzieć o tym filmie."

Potem dodał, że nie jest zdziwiony, iż coś takiego powstanie, ponieważ Tom Cruise uwielbia podwyższać poprzeczkę. Zapewnia jednak, że w kwestii popisów kaskaderskich kolejne części Mission: Impossible nie zawiodą.

- To co dzieje się w Mission: Impossible 7 i 8 jest tak szalone, że nie musimy lecieć w kosmos - tłumaczy.

Mission: Impossible 7 - premiera w listopadzie 2021 roku. Natomiast Mission: Impossible 8 pojawi się w listopadzie 2022 roku.