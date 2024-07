fot. Max

Czwarty odcinek 2. sezonu Rodu smoka zakończył się bitwą, w której straty poniosły obie strony konfliktu. Rhaenys zmarła, a los Aegona był niejasny aż do kolejnego odcinka, gdy okazało się, że jednak przeżył tamte wydarzenia, choć przypłacił za to ogromnie własnym zdrowiem. Wiele osób poddaje też w wątpliwość decyzje Aemonda, ponieważ mogłoby się wydawać, że ten umyślnie zaatakował swojego brata, by przejąć władzę w królestwie. O tym wszystkim wypowiedział się Tom Glynn-Carney, który wciela się w Aegona.

Tom Glynn-Carney o konflikcie Aegona i Aemonda

Obaj mają w sobie krew Targaryenów, więc w obu będzie pewien element szaleństwa. Gdyby mieli inne pochodzenie i dzieciństwo, bardziej podobne do Rhaenyry na przykład, ich relacja byłaby inna. [...] Na wiele sposobów są efektem swojego pochodzenia i historii. Oczywiście są też rozpieszczeni. Nie uważam jednak, że się nie lubią. To bracia. Aegon był wściekły, że Aemond zasiadał w małej radzie i knuł oraz spiskował z Cristonem Colem za jego plecami. [...] Nie chodzi o to, że Aegon nie lubi Aemonda, a raczej chciał mu pokazać swoje miejsce w szeregu. Na początku 2. sezonu Aegon mówi o Aemondzie, jak o wiernym psie, który będzie atakować wrogów na rozkaz i zna swoje miejsce w królestwie. Ale ta moneta mogła się odwrócić w każdej chwili. Wszyscy tańczą na krawędzi noża i czasem wystarczy jedno popchnięcie. W krwi Targaryenów zawsze istnieje ryzyko zdrady. Ale czy to było intencjonalne? Kto wie. To, czy Aemond chciał zabić Aegona, jest już do interpretacji widzów. Nie mogę o tym mówić. Nie chcę, żeby sugerowali się tym, co powiem.

Jak Aemond i Aegon różnią się od siebie jako władcy?

Aegon chce być postrzegany, jako dobry król. To coś innego niż bycie dobrym królem. Chodzi o to, jak jest postrzegany. To, w jaki sposób go gram polega na pokazaniu, jak jest postrzegany w Królewskiej Przystani i Westeros. Chce, żeby ludzie go dostrzegali i dlatego chce robić właściwe rzeczy. Nie zestarzało się to dobrze, gdy zrozumiał, że podejmowane przez niego decyzje mu nie służyły. Aemond pewnie rządziłby żelazną pięścią. Byłby pewnie zimny i bezwzględny. Chciałby, żeby ludzie się go bali. Często mówi o tym, jak był prześladowany i dręczony, więc zapewne chciałby być tym pewnym siebie, potężnym mężczyzną, z którym lepiej nie zadzierać, co mogłoby być dla niego niebezpieczne jako króla.

Tom Glynn-Carney o przemianie Aegona

Nie stworzyłem nowego głosu. Przestudiowałem jednak w jaki sposób oparzenia mogą wpływać na struny głosowe i je doszczętnie zniszczyć. Oczywiście nie mogłem sobie tego zrobić, więc musiałem znaleźć inny sposób. Musiałem mieć to na uwadze przy wkroczeniu w nowy etap dla Aegona. Jego zmiana musi być odczuwalna.