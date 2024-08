Tom Welling o animowanej kontynuacji Tajemnic Smallville. Będzie potrzebna petycja?

fot. Prime Video // The CW

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że może powstać animowana kontynuacja serialu Tajemnice Smallville. W marcu Michael Rosenbaum (Lex Luthor) mówił, że on i Tom Welling (Clark Kent) chcą przedstawić Warner Bros. swój pomysł na produkcję, ale dodał, że musi przyjść na to odpowiedni czas. Do tego cała obsada jest chętna, aby powrócić do swoich ról w celu podłożenia głosów postaciom.

Czy powstanie animowany serial Tajemnice Smallville?

Podczas konwentu Terrificon w Connecticut Tom Welling przyznał, że rozmawiają o tym pomyśle od kilku lat. Chcą zrobić komiks Tajemnice Smallville oraz serial animowany, dodając, że mają już artystę oraz plakat.

Jeszcze nie mogliśmy się tym podzielić, ale Lionel Luthor dogląda wszystkich i to jest naprawdę fajne, ale po prostu wiemy, że nie możemy nic zrobić bez zgody DC. Po prostu nie dali nam zielonego światła, ale jesteśmy gotowi. A Al [Gough] i Miles [Millar], którzy stworzyli Tajemnice Smallville, chcą napisać scenariusz, ale to nie jest nasza własność intelektualna, dopóki nie powiedzą, że możemy to zrobić.

To oznacza, że James Gunn i Peter Safran, czyli szefowie DC Studios, musieliby wyrazić zgodę na produkcję. Aktor kontynuował:

To byłoby bardziej dzieło z miłości. Nie zarobi miliarda dolarów, więc studio jest trochę jak... [pomruk niezadowolenia]. Może moglibyśmy to zrobić, ale nie poprzez finansowanie za pomocą crowdfundingu, ale petycję. Możemy złożyć petycję do Warner Bros., żeby pozwolili nam to zrobić.

Tom Welling o swoim cameo w crossoverze seriali The CW

Tom Welling odniósł się też do wątku, który pojawił się w crossoverze superbohaterskich seriali DC - Crisis on Infinite Earths. Tam okazało się, że Superman zrezygnował ze swoich mocy, aby skupić się na rodzinie. Fani Tajemnic Smallville nie byli z tego zadowoleni, podobnie jak aktor, który zaliczył wtedy gościnny występ.

Nie wiem, czy to faktycznie Clark z Tajemnic Smallville, ponieważ to multiwersum, więc nigdy nic nie wiadomo. I nie wiem, jak stracił swoje moce. Nikt mi nigdy nie powiedział.

Tajemnice Smallville były emitowane w latach 2001-2017 i doczekały się 10 sezonów. Serial jest dostępny na Max oraz Prime Video.

