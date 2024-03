Tajemnice Smallville - powstanie animowany sequel serialu? Obsada chce podłożyć głos swoim postaciom

materiały prasowe

Już w 2021 roku pojawiła się informacja, że może powstać animowana kontynuacja popularnego na początku XXI wieku serialu Tajemnice Smallville. Przypadkowo wyjawili ją Tom Welling (serialowy Clark Kent) oraz Michael Rosenbaum (Lex Luthor) podczas jednego z wywiadów.

Ten temat znowu powrócił, ale tym razem Michael Rosenbaum już otwarcie opowiedział w wywiadzie dla Screen Rant o pomyśle na sequel serialu w animowanej formie.

Jedyne, czym mogę się podzielić to to, że to świetny pomysł. Wspierają nas Al [Gough] i Miles [Millar], twórcy Tajemnic Smallville. Kiedy nadejdzie właściwy czas, chcemy przedstawić go Warner Bros. To musi być właściwy czas, a teraz nie jest odpowiedni moment na to.

Aktor dodał, że wcześniej odbywał się strajk scenarzystów i aktorów, a do tego zmieniło się kierownictwo w DC. Przyznał, że jednym z jego najlepszych przyjaciół jest James Gunn, który teraz jest szefem DC Studios wraz z Peterem Safranem.

Myślę, że gdy nadejdzie odpowiedni czas, nie będzie się nad czym zastanawiać, chyba że będą mieli inny pomysł. Chcielibyśmy to zrobić – cała obsada chciałaby to zrobić.

Rosenbaum dodał, że ma "koncepcję tego, czym jest serial", a cała obsada udzieliłaby głosu swoim postaciom z oryginalnej produkcji.

Tajemnice Smallville były emitowane w latach 2001-2017 i doczekały się 10 sezonów. Oprócz wymienionych aktorów w obsadzie byli Allison Mack (jako Chloe Sullivan), Kristin Kreuk (Lana Lang), John Glover (Lionel Luthor), Erica Durance (Lois Lane), Annette O'Toole (Martha Kent) i John Schneider (Jonathan Kent).

