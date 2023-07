Tomb Raider 2 - Ben Wheatley o skasowaniu jego filmu. Jaki był powód?

fot. materiały prasowe

Ben Wheatley w rozmowie z czasopismem Total Film podczas promocji Meg 2: Głębia wyjawił, co się stało z jego Tomb Raiderem 2. Przez długi czas to on miał wyreżyserować sequel, a potem w 2021 roku został zastąpiony przez Mishę Green, której wersja została skasowana w 2022 roku.

Tomb Raider 2 - co się stało z filmem?

Ben Wheatley przyznaje, że jego wersja Tomb Raidera 2 z Alicią Vikander była bardzo bliska realizacji. Według niego wszystko rozpadło się przez pandemię COVID-19, jak wiele innych projektów. Dlatego, gdy w tym czasie na jego biurku pojawiła się propozycja zrobienia Meg 2, nie wahał się nawet chwili.

Przypomnijmy, że wersja Mishy Green została skasowana bo producenci filmowi nie zdołali na czas zrealizować filmu, więc stracili prawa do marki. Te przejęła platforma Amazon Prime Video, która robi serial.

Meg 2 - premiera widowiska pełnego humoru zaplanowana jest na sierpień w kinach.