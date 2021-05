Tomb Raider 2 - jaki pełny tytuł kontynuacji? Scenarzystka zdradza roboczą wersję

fot. materiały promocyjne

Misha Green, znana z serialu Kraina Lovecrafta pracuje nad scenariuszem filmu Tomb Raider 2, który również wyreżyseruje. Tak oficjalnie ogłoszono na początku 2021 roku. Green zdecydowała się podzielić postępami prac nad kontynuacją hitu z Alicią Vikander w roli głównej. Okazuje się, że pierwsza wersja scenariusza została zakończona, a tytuł projektu to Tomb Raider: Obsidian.

Jest to tytuł roboczy, który - jak sama napisała - nie został jeszcze zaakceptowany, ale dzięki temu widzimy, co jest już brane pod uwagę. Pamiętajmy, że proces kreatywny na tym etapie trwa bardzo długo i niewątpliwie, gdy jej scenariusz zostanie przeczytany przez osoby decyzyjne, Green będzie wprowadzać poprawki. Sama przyznaje w tweecie, że przed nią jeszcze długa droga.

https://twitter.com/MishaGreen/status/1393326187296874497

Szczegóły fabuły nie są znane. Nie wiemy, którą dokładnie grą scenarzysta się inspiruje, ale w wywiadach powtarzała, że jej ulubionymi pozycjami serii są Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider. Na razie Green nie wyjawiła szczegółów swojej wizji.

Tomb Raider 2 - data premiery nie została ustalona. Nie wiemy też, kiedy rozpoczną się prace na planie.