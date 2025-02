Tilda Swinton przyjedzie do Polski! Złoży hołd legendarnemu reżyserowi podczas wyjątkowgo spektaklu

fot. wikimedia. commons

W dniach 20 do 28 czerwca 2025 roku w Poznaniu odbędzie się Malta Festival. Jedną z jego atrakcji, już teraz zapowiedzianą, ma być spektakl Embodying Pasolini autorstwa znanej aktorki Tildy Swinton i historyka sztuki Oliviera Saillarda. Spektakl jest hołdem dla słynnego włoskiego reżysera, Piera Paola Pasoliniego. Będzie można go obejrzeć od 20 do 23 czerwca 2025 roku w Poznaniu podczas Malta Festival.

Tilda Swinton przyjedzie do Polski!

Będzie to pierwszy raz, gdy Tilda Swinton, Olivier Saillard i Embodying Pasolini zawitają do Polski. Światowa premiera spektaklu odbyła się w 2022 roku w Rzymie, a później zawitał on do Francji, Grecji i Tajwanu. Polska jest zatem czwartym krajem na liście.

Embodying Pasolini pokaże Tildę Swinton, która na scenie przymierzy blisko 30 różnorodnych kostiumów i rekwizytów, które pojawiły się w filmach Piera Paola Pasoliniego. Zostały zaprojektowane przez Danila Donatiego i wykonane w atelier Farani. Na scenie będzie obecny też Olivier Saillard, wieloletni współpracownik Swinton i wielki fan Pasoliniego. Dla fanów twórczości aktorki będzie to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć ją na żywo w akcji. Swinton w swojej karierze zdobyła m.in. Oscara za rolę w filmie Michael Clayton, była trzykrotnie nominowana do nagrody BAFTA, którą raz wygrała, a także do nagród Critics Choice Awards czy Złotych Globów.

Obecnie nie ma szczegółów na temat innych wydarzeń i atrakcji, które zaoferuje Malta Festival. Informacje na ich temat pojawią się dopiero na przełomie marca i kwietnia 2025 roku.

