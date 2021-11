TOP 10 filmów i seriali anglojęzycznych Netflixa z ostatniego tygodnia. Czerwona nota na podium

fot. materiały prasowe Netflix

Czerwona nota jest prawdziwym hitem platformy Netflix. W film zainwestowano 200 mln dolarów i jest to najdroższy film w historii serwisu, ale premierowy weekend zgromadził 150 mln widzów. Film utrzymuje pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów anglojęzycznych w globalnym zestawieniu.

Nowe dane pochodzą od 15 do 21 listopada. Wśród anglojęzycznych seriali dalej dominuje Arcane: League of Legends od Riot Games, czyli serial inspirowany grą Leauge Of Legends. Na drugim miejscu znalazł się hit z czasów pandemii, Król tygrysów i druga część dokumentu. A gdzie plasuje się aktorski Cowboy Bebop? Zobaczcie zestawienia w galeriach poniżej:

