TOP 10 Netflix: Najpopularniejsze filmy. Zjazd rodzinny u Madei? Brzmi jak wyzwanie!

fot. Netflix

Netflix udostępnia cotygodniowe listy najpopularniejszych filmów w skali globalnej. Streamingowy gigant przedstawia ranking z podziałem na tytuły anglojęzyczne i nieanglojęzyczne.

Uplasowane miejsce zależy od łącznego czasu oglądania danej produkcji liczonej w milionach godzin.

TOP 10: Najlepsze filmy anglojęzyczne (21 lutego - 27 lutego 2022)

Wygląda na to, że subskrybenci Netflixa lubią oglądać Oszusta z Tindera. Nie zmienia to faktu, że znacznie większa uwaga widzów zmierza w kierunku nowej komedii Tylera Perry'ego. Zjazd rodzinny u Madei to kolejna odsłona zwariowanej bohaterki. Tym razem Madea przygotowuje się na powitanie swoich bliskich, którzy odwiedzili ją, aby świętować ukończenie college'u przez jej prawnuka. Nic nie trwa wiecznie, ponieważ tajemnice z przeszłości mogą zakłócić radosne ucztowanie.

10. Czerwona nota - 4,97 mln godzin

TOP 10: Najlepsze filmy nieanglojęzyczne (21 lutego - 27 lutego 2022)

Czołowe miejsce w rankingu zajmuje film Bez wytchnienia. Fabuła śledzi losy skorumpowanego policjanta, który posunął się za daleko, aby zatuszować wypadek. Wszystko wymyka się spod kontroli, gdy tajemniczy świadek zaczyna przysyłać mu pogróżki.

10. Lost Paradise - 3,31 mln godzin

