TOP 30: Najpopularniejsze tytuły Anime i Manga w 2021 roku. Ranking Tumblra zaskakuje

Tumblr opublikował zestawienie najpopularniejszych tytułów w kategorii Anime & Manga w 2021 roku. Animacje i komiksy nie są tutaj rozdzielone. W pierwszej trzydziestce pojawiło się aż sześciu nowych zawodników, którzy w ogóle nie byli uwzględnieni w zeszłorocznym rankingu. Są nimi Wonder Egg Priority, Chainsaw Man, Hanyō no Yashahime, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen i SK8 the Infinity. Spadek popularności w porównaniu do 2020 roku zaliczyli za to między innymi Beastars i JoJo’s Bizarre Adventure. 1. miejsce pozostało za to niezmienne.

TOP 30: Najpopularniejsze tytuły Anime & Manga w 2021 roku według Tumblra

Na samym czele zestawienia znaleźli się między innymi Boku no Hero Academia, Attack on Titan czy Naruto. Przekonajcie się, kto zajął 1. miejsce.

W nawiasie jest podana wartość, o ile miejsc tytuł spadł lub podniósł się w rankingu w porównaniu do zeszłego roku. Jeśli jej nie ma, to oznacza, że w 2021 roku jest na tej samej pozycji, co w 2020 roku.

30. Fairy Tail (-11)

