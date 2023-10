Top Gear zostało skasowane? BBC oficjalnie zabiera głos - króciutko

BBC

Od jakiegoś czasu fani Top Gear coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy ich ukochany program został oficjalnie skasowany. Przypomnijmy, że od 2002 roku był on emitowany na antenie BBC, a prawdziwą sławę przyniósł mu tercet prowadzących: Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May. 8 lat temu pierwszy z nich uderzył jednego z producentów, co doprowadziło ostatecznie do odejścia popularnych gospodarzy; od 2019 roku Top Gear prowadzą Paddy McGuinness, Chris Harris i Andrew "Freddie" Flintoff, którzy odpowiadali za sezony od 27. do 33.

W grudniu ubiegłego roku na planie produkcji na torze testowym w angielskim Dunsfold doszło do niezwykle groźnego wypadku, z którego ze złamanymi żebrami i poważnymi obrażeniami twarzy wyszedł Flintoff; jego syn stwierdził niedługo później, iż "tata ma szczęście, że w ogóle żyje", nazywając całe zdarzenie "paskudnym". Cała sytuacja odbiła się głośnym echem w brytyjskich mediach, doprowadzając do pojawienia się licznych spekulacji o możliwym końcu programu.

Spekulacje o skasowaniu Top Gear przybierają na sile

Już we wrześniu gazeta The Mail on Sunday donosiła, że w konsekwencji odejścia z ekipy produkcyjnej dyrektorki redakcyjnej Clare Pizey i producenta ds. rozwoju Chrisa Payne’a cały zespół miał zostać rozwiązany, a BBC wstrzymało prace nad 34. sezonem Top Gear i odłożyło je na czas bliżej nieokreślony. Jeszcze bardziej niepokojące informacje napłynęły w miniony piątek, gdy "zbliżone do programu źródło" The Sun miało stwierdzić:

Nie ma mowy, aby Top Gear mógł być kontynuowany w jakiejkolwiek formie po wypadku z udziałem Flintoffa.

Gazeta sugerowała, że BBC zadecydowała o skasowaniu Top Gear z uwagi na "poważne obawy" o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu. Stacja miała wcześniej przeprowadzić wewnętrzny, "aktywny proces przeglądu przyjętych na planie środków bezpieczeństwa i higieny pracy" - decyzja o końcu produkcji była więc rzekomo następstwem wniosków, do których doszła odpowiedzialna za kontrolę komisja.

Komunikat BBC ws. dalszych losów Top Gear

BBC postanowiła wczoraj ostatecznie zaprzeczyć wszystkim ostatnim spekulacjom medialnym. Jej rzecznik w krótkim oświadczeniu stwierdza:

Decyzja w sprawie harmonogramu prac nad przyszłymi sezonami Top Gear zostanie podjęta we właściwym czasie we współpracy z BBC Content.

W zeszłym miesiącu Flintof, były i niezwykle popularny zawodnik krykieta, pokazał się publicznie po raz pierwszy od czasu wypadku. Tuż przed krykietowym meczem Anglii i Nowej Zelandii - z widocznymi na twarzy siniakami - odniósł się do całego zdarzenia, mówiąc o "najtrudniejszym okresie" w jego życiu. W zeszły wtorek sfotografowano go natomiast na lotnisku Dunsfold Park w Surrey, lokacji, która regularnie pojawiała się w Top Gear.