Top Gun: Maverick i Elvis idą łeb w łeb w box office. Zacięta walka - Tom Cruise i tak bije rekordy

Paramount

Jak donosi Deadline, zacięta walka pomiędzy Elvisem i Top Gun: Maverick odbywa się w Ameryce Północnej, a nagrodą jest pierwsze miejsce w box office. Według danych Paramount Pictures oraz Warner Bros. oba filmy w ten weekend na ten moment mają szacunkowy wynik 30,5 mln dolarów. Dopiero finałowe liczby podadzą nam informacje, który wygrał tę walkę.

Natomiast źródła ze strony analityków branży zapowiada zwycięstwo Toma Cruise'a w stosunku 30,1 mln dolarów do 29,9 mln dolarów. Warto zwrócić uwagę, że Top Gun: Maverick miał odrobinę mniejszą cenę biletów: 12,47 dolarów, a Elvis miał 12,52 dolarów. Natomiast EntTelligence również zapowiada sukces Top Guna 2, ponieważ według ich danych na ten film sprzedano w weekend 2,5 mln biletów, a na Elvisa 2,4 mln biletów.

Elvis nie cieszy się zbyt duża popularnością na świecie. Zebrał zaledwie 20 mln dolarów. Sumując, na koncie 50,5 mln dolarów przy budżecie 85 mln dolarów.

Top Gun: Maverick - rekordy

Po raz kolejny Top Gun: Maverick notuje zaledwie 32% spadek frekwencji. Jako że to piąty weekend wyczyn jest godny podziwu. W USA film łącznie zebrał 521,7 mlm dolarów. Z reszty świata mamy kwotę 484,7 mln dolarów. Sumując na koncie 1,006 mln dolarów przy budżecie 180 mln dolarów. Jest to rekord Toma Cruise'a, który w swojej trwającej kilka dekad karierze nigdy nie miał tak dochodowego filmu. Jest to też - jak na razie - rekord 2022 roku, bo nie ma bardziej dochodowego filmu. W kontekście wciąż trwającej pandemii jest to dopiero drugi film, który osiągnął ten wynik. Pierwszy był Spider-Man: Bez drogi do domu.

W Polsce Top Gun: Maverick również radzi sobie kapitalnie. Film przekroczył milion widzów! Jes to dopiero czwarty film w 2022 roku, który tego dokonał. Poprzednie to Sonic. Szybki jak błyskawica 2, Sing 2 oraz Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Eksperci zwracają uwagę, że to co się dzieje to kolejny dowód na to, że widzowie wracają do kin i to z ochotą. Pierwszy raz w czasach pandemii filmy z TOP 4 box office z Ameryki Północnej zebrały ponad 20 mln dolarów. Mamy tutaj jakie tytuły jak Jurassic World: Dominion (26,4 mln dolarów) oraz dobrze oceniany horror Czarny telefon (23,3 mln dolarów). Co więcej ostatnia taka sytuacja z wpływami filmów z TOP 4 miała miejsce w 2018 roku.

Wspomniany Jurassic World Dominion w Ameryce Północnej ma 302,7 mln dolarów. Natomiast sumując to z wpływami z reszty świata, łącznie zebrano 746,6 mln dolarów przy budżecie 185 mln dolarów.. Dobra wiadomość dla Hollywood z Chin. Dinozaury zebrały tam do tej pory 114,6 mln dolarów.

To wszystko fatalną wiadomością dla Pixara, którego Buzz Astral zaliczył ponad 60% spadek frekwencji. Pixar przeważnie miał niskie. Przez to też film spadł na 5. lokatę z wynikiem 17,6 mln dolarów (razem na tym rynku ma 88,7 mln dolarów). Na świecie ma 63,6 mln dolarów. Sumując, na koncie 152,3 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.