Top Gun: Maverick - kręcenie jednej ze scen w filmie zniszczyło plan produkcji

materiały prasowe

Top Gun: Maverick to nadchodzący wielkimi krokami film, który jest sequelem kultowej produkcji z 1986 roku. W widowisku postawiono na praktyczne efekty specjalne i w poszczególnych scenach aktorzy naprawdę siedzą w kokpitach myśliwców. Okazuje się, że kręcenie jednej z sekwencji zniszczyło plan filmowy. Chodzi o scenę lotu samolotem maskującym Darkstar, którą można było zobaczyć w materiałach promocyjnych. Moment ze zwiastuna, w którym Darkstar podmuchem wiatru zrywa między innymi dach budki strażniczej, to jedyne ujęcie tej sekwencji, ponieważ nie można już było nakręcić dubli ze względu na zniszczenia. Możecie ją sprawdzić w wideo poniżej (zaczyna się w 2:12).

W filmie Maverick powraca do szkoły lotnictwa jako nauczyciel, który ma szkolić najlepszych adeptów programu Top Gun. Ma to na celu przygotowanie ich do wyjątkowo trudnej misji. Jednym z szkolonych przez Mavericka pilotów jest Rooster, syn Goose'a, tragicznie zmarłego przyjaciela głównego bohatera.

Top Gun: Maverick - zdjęcia

Top Gun: Maverick - plakat

W obsadzie znajdują się Tom Cruise jako Maverick, Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku.