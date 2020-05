Top Gun: Maverick - producent filmu zdradza szczegóły wyczerpującego szkolenia obsady

Top Gun: Maverick to kontynuacja kultowej produkcji o pilotach myśliwców z 1986 roku. W głównej roli powraca Tom Cruise, który jak to zwykle bywa perfekcyjnie przygotowuje się fizycznie do roli, aby wykonać nawet najtrudniejsze zadania na planie. Tak było i tym razem, a wraz z Cruisem mordercze szkolenie przeszła reszta obsady, która wciela się w nowe pokolenie pilotów. Producent projektu, Jerry Bruckheimer, zdradził, że treningi były bardzo wyczerpujące i miały przygotować ekipę na przeciążenia jakie występują w trakcie lotu myśliwcem. Składało się na nie między innymi szkolenie w odwróconym do góry nogami zbiorniku w wodzie, z którego należało się wydostać.

W obsadzie produkcji oprócz wspomnianego Cruise'a znajdują się Miles Teller, Glen Powell, Ed Harris, Val Kilmer, Jennifer Connelly oraz Jon Hamm. Joseph Kosinski wyreżyserował na podstawie scenariusza autorstwa Justina Marksa, Erica Warrena Singera oraz Christophera McQuarriego.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w USA 23 grudnia.