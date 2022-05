Top Gun: Maverick - recenzje w sieci. Tak zdumiewających reakcji nikt nie oczekiwał

materiały prasowe

Wygasło embargo na recenzje Top Gun: Maverick. W momencie pisania newsa według rottentomatoes w sieci jest 48 recenzji i wszystkie są pozytywne, co daje 100% pozytywnych opinii. Średnia ocen też mówi wszystko o filmie: 8,6/10.

Top Gun: Maverick - recenzje

Czytamy, że jest to film w każdym aspekcie lepszy niż Top Gun z 1986 roku. Reżyser Joseph Kosinski nie próbuje naśladować Tony'ego Scotta, który stworzył oryginał, a bardziej stara się dokonywać stosownej innowacji i ewolucji obranego konceptu serii. Padają argumenty, że Top Gun: Maverick stanie się jednym z najlepszych sequeli w historii. W jakimś sensie jest to powrót do prostszego tworzenia blockbusterów i choć w tym koncepcie znajdą się odwołania do pierwszej części, każdy aspekt sequela transformuje go w coś kompletnie innego.

Krytycy zachwycają się stroną emocjonalną widowiska, ale też fabularną, która mądrze akcentuje rozmaite i działające na widza konflikty. Są zdumieni jak bardzo emocjonalna jest ta historia, która w dopracowany sposób porusza odpowiednie struny w widzach. Zwracają uwagę, że rola epizodyczna Vala Kilmera to coś pięknego i wzruszającego.

Aspekt wizualny przemienia Top Gun: Maverick w prawdziwą magię kina, którą trzeba obejrzeć na największym ekranie. Czytamy, że wszystkie sceny akcji z pilotami za sterami myśliwców nie mają w sobie widocznych efektów komputerowych i kamera śledzi autentyczne reakcje obsady. Jest to ekscytujące, emocjonujące i wizualnie spektakularne. Nie da się porównać tej magii z czymkolwiek innym. Nie ma się tutaj uczucia, że to blockbuster wyglądający jak kreskówka przez nadmiar CGI. Ta namacalna autentyczność tych scen sprawia, że jest to niezwykłe immersyjne doświadczenie.

Padają argumenty, że Tom Cruise tworzy jedną z najlepszych kreacji w swojej karierze. Dobór obsady też zbiera komplementy i tworzą oni grupę sprawdzającą się na ekranie. Muzyka Hansa Zimmera i Harolda Faltermeyer wypada kapitalnie, budując oczekiwaną atmosferę i klimat filmu. Wielu powtarza, że tak wygląda perfekcyjny letni blockbuster, dając kapitalną rozrywkę. To nie tylko według krytyków prawdopodobnie jeden z najlepszych filmów 2022 roku, ale przede wszystkim najlepsze kinowe doświadczenie roku.

Top Gun: Maverick - premiera 27 maja w kinach.