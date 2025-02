Towarzysz dopiero wszedł do kin, a już zaraz na VOD. Data premiery światowej

fot. materiały prasowe

Towarzysz wszedł na ekrany kin na początku lutego 2025 roku i osiągnął sukces. Dobre opinie krytyków i widzów przełożyły się na 26,5 mln dolarów w box office przy budżecie 10 mln dolarów. Koszty zostały już zwrócone, a zyski są już liczone na konto filmu. Teraz ogłoszono datę premiery VOD, która odbędzie się zaledwie 18 dni po wejściu filmu do kin.

Towarzysz online – premiera światowa w VOD

Chodzi o platformy, na których można zakupić dostęp do wersji cyfrowej. Według ogłoszenia datę premiery w USA, czyli światowej, ustalono na 18 lutego 2025 roku. Na razie nie wiadomo, czy wówczas film trafi także na platformy w Polsce, ale często te premiery są globalne.

Opublikowanie filmu w VOD to kolejne wpływy liczone na konto tego horroru o sztucznej inteligencji. Okres 18 dni to jednak ekstremalnie krótki czas, który siłą rzeczy wpłynie na emisję w kinach, aczkolwiek dotychczasowa historia takich premier pokazała, że nie ma to aż tak kluczowego znaczenia.

Przed pandemią każdy tytuł bez wyjątki miał czas 90 dni emisji w kinach na wyłączność. Bardzo się to zmieniło.

Towarzysz – obsada, twórcy, premiera

Film wyreżyserował Drew Hancock na podstawie własnego scenariusza. Hancock jest znany z serialu Podmiejski czyściec.

W obsadzie znaleźli się: Sophie Thatcher (Yellowjackets, Boogeyman), Jack Quaid (The Boys, Spider-Man: Poprzez multiwersum), Lukas Gage (Uśmiechnij się 2, Martwi detektywi), Megan Suri (Jeszcze nigdy…, Służka), Harvey Guillén (Co robimy w ukryciu, Blue Beetle) oraz Rupert Friend (Pustynia wysokich lotów, Asteroid City).