Toy Story 5 - co wiemy o filmie? Premiera, obsada i fabuła

Pierwsza część Toy Story ukazała się w 1995 roku. Historia ożywionych zabawek podbiła serca widzów na całym świecie, a tytuł szybko zamienił się w udaną franczyzę. I choć Toy Story 4 z 2019 roku miało być epilogiem, to kowboj Chudy i jego wierny towarzysz Buzz Astral po raz kolejny zbierają drużynę, by wyruszyć w jeszcze jedną ostatnią przygodę. A poniżej zebraliśmy wszystko, co wiemy o nadchodzącym Toy Story 5. Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.

Toy Story 5 - kiedy premiera?

The DisInsider twierdzi, że premiera Toy Story 5 była planowana na czerwiec 2025 roku, jednak ich zdaniem ze względu na trwające strajki scenarzystów i aktorów ta data zostanie prawdopodobnie przesunięta. To jednak nie są oficjalne informacje, więc należy je traktować z przymrużeniem oka. Biorąc pod uwagę fakt, że film został ogłoszony dopiero w 2023 roku, prawdopodobnie jeszcze trochę poczekamy na oficjalną datę premiery.

Toy Story 5 - fabuła

Nie ma jeszcze oficjalnego opisu fabuły. Prawdopodobnie zostanie on ujawniony dopiero na następnym D23 Expo. Pete Docter, dyrektor kreatywny Pixara, zdradził jednak:

Myślę, że będzie zaskakujący. Jest w nim naprawdę wiele fajnych rzeczy, których do tej pory nie widzieliście.

Wiemy także, że bohaterowie poprzednich części po raz kolejny mają się zjednoczyć, by przeżyć nową przygodę.

Toy Story 5 - obsada

Wiemy też na pewno, że w obsadzie głosowe pojawi się Tim Allen jako Buzz Astral. Aktor poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych i napisał, że nie może doczekać się, by ponownie spotkać się z Woodym. Można zatem założyć, że Tom Hanks także powróci do franczyzy i po raz kolejny zagra uwielbianego przez widzów kowboja.

