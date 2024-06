Toy Story 5 ma reżysera. To twórca wielkich hitów Pixara

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney/Pixar

Reklama

Po kilku ostatnich finansowych porażkach filmów Pixara, studio zamierza tworzyć więcej kontynuacji swoich najpopularniejszych produkcji. W najbliższych latach otrzymamy więc nie tylko Krainę Lodu 3, ale także Toy Story 5. Animacja trafi do kin już za dwa lata, więc czas najwyższy, aby pracę nad filmem się rozpoczęły. Film podobno ma już reżysera, którego ujawnił Pete Docter.

Toy Story 5 - Andrew Stanton reżyserem filmu

Jak podaje MontyVerse w serwisie X, dyrektor ds. operacyjnych Pixara, Pete Docter, wziął udział w pokazie W głowie się nie mieści 2, podczas którego ujawnił nowe informacje o Toy Story 5. Na scenie ogłosił, że reżyserem nowych przygód Chudego i Buzza będzie Andrew Stanton, który w przeszłości nakręcił kilka hitów dla Pixara.

https://x.com/TheMontyVerse/status/1799166003928027614

Stanton rozpoczął pracę w studiu w 1990 roku. Był jednym ze scenarzystów pierwsze, drugiej i czwartej części Toy Story. Wyreżyserował Dawno temu w trawie, Gdzie jest Nemo i jego kontynuacji Gdzie jest Dory, a także WALL·E. Nakręcił również jedną z największych aktorskich porażek Disneya, czyli Johna Cartera. Był również producentem m.in. Potworów i spółki, Ratatuj, Odlotu, Meridy Walecznej, czy W głowie się nie mieści.

W ostatnich latach Stanton pracował wyłącznie jako reżyser serialowy. Nakręcił odcinki do takich produkcji, jak Stranger Things, Zadzwoń do Saula, For All Mankind, a ostatnio Problemu trzech ciał dla Netflixa.

Szczegóły fabuły Toy Story 5 nie zostały ujawnione. Wiadomo jedynie, że Tim Allen ponownie użyczy swojego głosu Buzzowi Astralowi. Nie potwierdzono jednak, że Tom Hanks powróci, aby znów wcielić się w Chudego.

Toy Story 5 – premierę zaplanowano na 19 czerwca 2026 roku.